Sumaré comemora saldo positivo na geração de emprego na RMC

A cidade de Sumaré apresentou saldo positivo na geração de empregos ano passado. De acordo com o levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, o Município gerou 498 novos postos. Os dados foram compilados e divulgados pela Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas), que acompanha mensalmente o desempenho das cidades que compõem a RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo o órgão, Sumaré aparece em 5º lugar no ranking e figura entre as treze cidades – de um total de 20 na RMC – que apresentaram saldos positivos de empregos; e em 2º na RPT (Região do Polo Têxtil).

O prefeito Luiz Dalben comentou o aumento de 10% no número de vagas ofertadas. “Só temos a comemorar esse crescimento, reflexo de um polo industrial e comercial fortíssimos, além do empreendedorismo em ascensão, hoje com aproximadamente 15.000 MEIs, segundo dados do Sebrae. Sumaré é uma cidade bastante promissora e continuamos trabalhando e incentivando novos empreendimentos, tanto no comércio quanto na indústria, a fim de gerar mais empregos à população”, pronunciou o Chefe do Executivo sumareense.

O município de Sumaré representa hoje a segunda maior cidade da região em números de habitantes – 286.211 em 2020, de acordo com o IBGE – e tem terceiro PIB da Região Metropolitana de Campinas. Portanto, tem forte capacidade de geração de vagas de emprego, pois é o segundo maior mercado consumidor da região, com um parque industrial diversificado.

A atividade comercial foi o setor que menos sentiu o impacto dos efeitos da Covid-19. O levantamento do CAGED mostrou o panorama econômico na região, apontando as vagas e o desempenho nas áreas de agropecuária, comércio, construção civil, indústria e serviços. E a cidade de Sumaré colaborou com a região gerando 498 vagas no ano de 2020.

Já na Região do Polo Têxtil (RPT) – que compreende Sumaré e as cidades vizinhas de Hortolândia, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara – as atividades comercial e construção civil foram as únicas a apresentarem saldos positivos, contribuindo com 1.082 vagas. Os resultados mostram a força da Cidade Orquídea, bem como da microrregião. “Sumaré continua atraindo a atenção dos investidores por sua localização privilegiada, oferta de mão de obra capacitada e também pela seriedade do Governo Municipal no contato com a classe empresarial. São empresários que acreditam em Sumaré, e nossa malha viária é uma das melhores”, comentou o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Claudio Padovani.

APOIO À CLASSE EMPRESARIAL

Destaque ainda o comércio forte, próspero e competitivo. Sumaré atraiu nos últimos anos empresas de pequeno e médio porte, como lojas de rede, clínicas especializadas, e do setor de serviços. Para o prefeito Luiz Dalben são muitos os fatores que contribuem para que o Município continue se destacando e atraindo novos empreendimentos. “Nossa cidade possui um potencial enorme de desenvolvimento e nosso objetivo é continuar trabalhando, sempre focado em atrair investidores de todos os portes que contribuam com o crescimento da cidade em geração de empregos e renda para a população, impulsionando a nossa economia”.

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não tem medido esforços em apoio à classe empresarial. Um exemplo é o Posto do Sebrae Aqui, que coloca inúmeros serviços à disposição dos empreendedores da cidade. São palestras, cursos e oficinas nas áreas de serviços, comércio e indústria – todos de grande valia para fortalecer o polo empresarial. “Nosso intuito é dar o suporte necessário para que os empresários tenham sucesso em seus negócios, além de continuar estimulando o empreendedorismo em nosso Município. Reafirmo nosso compromisso em auxiliar no crescimento de nossas empresas, comércios e serviços, beneficiando a economia local”, finalizou o Chefe do Executivo sumareense.