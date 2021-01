Sumaré começa vacinação contra Covid

Teve início na tarde dessa quinta-feira, dia 21, a vacinação contra a Covid-19 na rede municipal de Saúde de Sumaré. Carolina Lopes, 35 anos, enfermeira na Atenção Básica, com atuação na UBS Florely, foi a primeira pessoa vacinada na cidade. O prefeito Luiz Dalben acompanhou o início da vacinação, ao lado do deputado Dirceu Dalben, do secretário de Saúde, Rafael Virginelli, e dos vereadores Lucas Agostinho e Rodrigo Digão. A cidade vai ter 2,9 mil vacinas nesta 1a fase.

“Este é um momento de muita emoção e alegria para nós. Toda a nossa gratidão aos profissionais da Saúde, em nome da Caroline, que hoje recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Sumaré. São incansáveis trabalhadores no enfrentamento à Covid-19 que merecem todo nosso respeito e admiração. Nese primeiro momento, iremos vacinar os colaboradores que atuam na linha de frente contra a doença, pois precisamos cuidar desses profissionais para que eles possam cuidar de nós. Gradativamente, iremos expandir a vacinação para os demais colaboradores da saúde e Melhor Idade, até chegar a toda a população”, agradeceu o Chefe do Executivo sumareense.

Sumaré recebeu na manhã dessa quinta o primeiro lote com 2.680 doses da vacina, enviadas pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Essa remessa inicial será aplicada em profissionais da Saúde que atuam na “linha de frente” ao combate à doença nas unidades municipais, conforme preconizado pelo Plano Estadual de Imunização.

“Nenhum grupo ficará sem a vacina, mas dependemos do recebimento de novas doses do Estado para ampliar a vacinação. Por enquanto não haverá vacinação nos endereços divulgados anteriormente, portanto, a população não deve se dirigir aos locais, deve aguardar ser informada sobre a chegada de novas doses e as datas para vacinação”, explicou o secretário municipal de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

“É com muita alegria que recebi a vacina, este é o início da nossa esperança de voltarmos à normalidade, após um período tão intenso e difícil. Nossa unidade está lidando exclusivamente com os casos de Covid-19 na região e todos os dias acompanhamos as mais diferentes histórias e situações. É emocionante participar deste momento, estou muito grata e emocionada”, disse a enfermeira Carolina Lopes.

“Agradecemos imensamente a esses profissionais da saúde, que desde o início da pandemia trabalham com afinco e dedicação para cuidar da população. É um momento muito emocionante acompanhar o início da vacinação em Sumaré, parabenizo o prefeito Luiz Dalben e a toda a equipe, pelo excelente. Esta é uma tarde de quinta-feira histórica e que renova as nossas esperanças de que dias melhores estão por vir. Com fé, logo voltaremos as nossas rotinas normais!”, falou o deputado Dirceu Dalben.

Sumaré foi a primeira cidade da região a definir um Plano de Enfrentamento ao Coronavírus logo no início da pandemia em 2020. Com a chegada da vacina, já coloca em prática o Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19, que atende todos os critérios, cronogramas e determinações do Governo do Estado e Ministério da Saúde.

“É necessário ressaltar que a pandemia não terminou, por isso, não é hora de relaxar! Mesmo com o início da vacinação contra a Covid-19, é fundamental manter os cuidados preventivos: distanciamento social, uso de máscara de proteção facial e higienização constantemente as mãos. Vamos seguir juntos contra o coronavírus.”, completou o prefeito Luiz Dalben.