Sumaré com novas oportunidades de emprego; confira

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré inicia a semana com novas vagas de emprego disponíveis no sistema local. Os candidatos com

perfil para as oportunidades devem encaminhar os currículos para o e-mail [email protected] ou entregar pessoalmente na Rua

Ipiranga, nº 316, região Central (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h). Confira:

Vagas com validade até 4 de fevereiro:

• Servente/ajudante (5 vagas): ensino fundamental completo;

• Almoxarife (1 vaga): experiência de, no mínimo, seis meses na função, ensino médio completo;

• Carpinteiro (3 vagas): experiência na função de, no mínimo, seis meses, ensino fundamental completo;

• Encanador (2 vagas): experiência na função de, no mínimo, seis meses e ensino fundamental completo;

• Armador (3 vagas): ensino fundamental completo.

Vagas com validade até 7 de fevereiro:

• Auxiliar de limpeza (1 vaga): necessária experiência em carteira;

• Vigilante (1 vaga): experiência em carteira, ensino médio completo, curso de vigilante atualizado, conhecimento em informática,

disponibilidade de horário;

• Vigilante líder (1 vaga): ensino médio completo, experiência na função comprovada em carteira, curso de vigilante atualizado,

conhecimento em informática, disponibilidade de horário;

• Vigilante de monitoramento (1 vaga): experiência comprovada em carteira, ensino médio completo, cursos de atualização profissional,

disponibilidade de horário;

• Vigilante condutor (1 vaga): experiência na função, ensino médio completo, cursos profissionalizantes em dia, carteira de habilitação

“A/B”, disponibilidade de horário;

• Controlador de acesso (1 vaga): experiência na função, ensino médio completo, experiência em portaria, conhecimento em informática,

disponibilidade de horário;

• Bombeiro civil (1 vaga): experiência na função comprovada em carteira, curso de reciclagem profissional em dia, NR’s atualizadas.