Com mais uma morte registrada nesta terça-feira, a cidade de Sumaré chega a 340 óbitos decorrentes do Coronavírus. Além da morte, um homem de 75 anos com comorbidades que faleceu neste dia 16, o município ainda registrou 81 novos casos da doença.

VACINA: Sumaré segue com a vacinação e somou, nesta terça, 7898 pessoas vacinadas contra a doença. Ainda, 730 pessoas já receberam a 2ª dose do imunizante.