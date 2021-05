Sumaré: Cemitério da Saudade tem esquema especial no domingo

Tendo em vista o expressivo número de pessoas que todos os anos visitam o Cemitério Municipal da Saudade no Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, dia 9, a Prefeitura de Sumaré montou um esquema especial para o funcionamento do local, que estará aberto das 7 às 17 horas.

Devido à pandemia, haverá restrições e observância ao cumprimento das recomendações sanitárias para prevenção à Covid-19 como a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, distanciamento social e utilização de álcool em gel para higiene das mãos, que será disponibilizado no acesso ao cemitério.

Diversas secretarias estão envolvidas nessa programação. Desde o mês passado, equipes de Serviços Públicos vêm realizando ações de conservação no interior e nas proximidades do cemitério, como limpeza das quadras, no entorno do necrotério e também em toda a extensão da Avenida da Saudade. Secretarias de Segurança, com a Guarda Municipal, e de Mobilidade também estarão com as equipes nas ruas, oferecendo orientações à população.

Assim como acontece todos os anos e de forma frequente no município, a equipe de Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde, com o trabalho dos agentes de combate às endemias, realizará ações de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, chikungunya e zika – no Cemitério Municipal, com orientação, entrega de folhetos explicativos e retirada dos plásticos de plantas, com o objetivo de evitar focos do mosquito. Os colaboradores também auxiliarão no trabalho de prevenção ao coronavírus.

“O Dia das Mães é uma data que, tradicionalmente, atrai muitas pessoas ao Cemitério Municipal da Saudade para prestar homenagem a seus entes queridos, mas o momento requer cuidados redobrados. Reforçamos a necessidade de adotar os cuidados recomendados pela Organização Mundial de Saúde frente à pandemia do coronavírus. Proteja a sua saúde e a saúde de todos!”, disse o prefeito Luiz Dalben.

A Prefeitura recomenda que não devem comparecer ao Cemitério as pessoas com doenças crônicas e, em caso de sintomas da Covid-19, permaneça em casa.