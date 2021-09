Sumaré celebra o ‘7 de Setembro’ com programação on-line

Em 7 de setembro, o Brasil comemora 199 anos da Independência, que ocorreu neste mesmo dia no ano de 1822. E já que os tradicionais desfiles e atos comemorativos não podem ser realizados devido à pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Sumaré e o Fundo Social de Solidariedade do município prepararam uma programação especial para lembrar a história desta data tão importante para o nosso país e para o resgate do civismo. Diversas atividades on-line poderão ser conferidas na página oficial da Prefeitura de Sumaré no Facebook (www.facebook.com/prefeituramunicipaldesumare) durante todo o mês de setembro.

Na terça-feira de feriado (dia 7), a população terá a oportunidade de relembrar os melhores momentos dos desfiles cívicos realizados na cidade nos anos de 2017 a 2019, que envolveram e encantaram centenas de pessoas, enaltecendo o patriotismo. Vídeos históricos e que retratam o civismo brasileiro também poderão ser acompanhados de forma remota durante todo o dia.

Em todo o mês de setembro, o tema “Independência do Brasil” está sendo trabalhado pelos idosos do programa da Melhor Idade de Sumaré, pelos alunos da Rede Municipal de Ensino e pelas pessoas atendidas nas entidades assistenciais da cidade.

“Para preservar a saúde de todos, adequamos novamente a programação de 7 de Setembro, pois não poderíamos deixar uma data tão importante para o nosso país passar em branco. Preparamos com muito carinho os eventos e atividades on-line que poderão ser acompanhadas por todos os moradores, junto com seus filhos e a família, resgatando o civismo e relembrando os principais momentos da comemoração em nossa cidade”, disse a presidente do Funssol Sumaré, Mara Dalben.

“Agradecemos a todos os envolvidos, principalmente ao Fundo Social de Solidariedade de Sumaré e às secretarias municipais, pelo empenho no preparo das atividades e convidamos toda a nossa população a acompanhar a programação, a refletir sobre o significado desta importante celebração para o nosso país, de civismo, respeito ao próximo e ao Brasil”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O 7 de setembro é uma das datas mais importantes para o país, abrigando um dos principais acontecimentos da nossa história: a Independência do Brasil, que aconteceu em 1822. Nesta dia, há 199 anos, Dom Pedro I proclamou o grito da independência às margens do Rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e se consolidou como nação independente.