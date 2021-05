Sumaré: Câmara transmite audiência da LOA 2022

A Câmara Municipal de Sumaré realiza audiência pública para apresentação do Projeto de Lei nº 125, de 15 de abril de 2021, que dispõe sobre as diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, de autoria do Prefeito Luiz Dalben. Como a Câmara encontra-se com restrições de acesso por conta da pandemia, a audiência será fechada ao público, que poderá acompanhar o evento por meio do canal da Câmara no YouTube. O evento ocorre na próxima quinta-feira, dia 13, a partir das 10 horas.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ambos definidos pelo Executivo municipal, a partir de discussões com a comunidade. Antes de ser sancionada a lei, a proposta orçamentária é analisada pelos vereadores, que podem apresentar emendas ao projeto, de acordo com critérios estabelecidos pela LDO.