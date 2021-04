Sumaré busca 400 “faltosos” da 2ª dose da vacina

Levantamento da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré identificou que, até o momento, cerca de 400 pessoas que tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-10 não retornaram ao posto de vacinação para completar a imunização e reforçam a importância de a população ficar atenta à data de aplicação da 2ª dose, que está anotada na carteirinha.

As equipes municipais têm realizado busca ativa, por telefone, com os “faltosos” a fim de reduzir esse número e alertar sobre a importância da vacinação. A secretaria disponibilizou o número (19) 98443-0412 para a população tirar dúvidas e para mais informações.

O secretário de Saúde, Rafael Virginelli, lembra que somente com as duas doses da vacina em dia é possível ter uma imunização mais eficaz contra a Covid-19, prevenindo formas graves da doença que podem evoluir a óbito. “Mesmo quem está com a 2ª dose da vacina atrasada, Coronavac ou Astrazeneca, deve comparecer o quanto antes a um dos postos de vacinação para completar o esquema vacinal”, frisou Virginelli.

Em Sumaré, a vacinação contra a Covid-19 acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, para idosos a partir de 67 anos e para trabalhadores da Saúde e da Educação, seguindo o Plano Estadual de Imunização. O município conta com 10 endereços para aplicação da vacina, de forma descentralizada, a fim de evitar aglomerações.

“É importante também que, mesmo quem já tomou as duas doses da vacina, deve manter as medidas preventivas: uso de máscara, higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% e distanciamento social, a fim de barrar a disseminação do coronavírus”, reforçou o prefeito Luiz Dalben.