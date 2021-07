Sumaré bate recorde diário com 7.032 doses aplicadas

Sumaré bateu novo recorde de vacinação diária contra o Coronavírus na última quarta-feira, 7 de julho, com 7.032 doses aplicadas em um único dia!

E está próxima de ultrapassar o total de 150 mil doses aplicadas até o momento para o público-alvo definido pelo Plano Estadual de Imunização.

Mais de 43% de toda a população sumareense – estimada em 280 mil habitantes pelo IBGE – já tomou pelo menos a primeira dose do imunizante.

A campanha segue na cidade para a primeira e a segunda doses (de acordo com o prazo anotado no comprovante de vacinação), de segunda a sexta-

feira, entre 9h e 16h, em sete pontos descentralizados de aplicação da vacina (confira abaixo*). Havendo disponibilidade de doses, nesta sexta-

feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista, a vacinação ocorrerá normalmente nos postos de vacinação. Já no sábado (10), a vacinação

poderá ocorrer no Centro Esportivo (dependendo do quantitativo de doses disponíveis).

“Abaixando a idade do público-alvo, teremos mais pessoas a serem vacinadas, isso é natural. Mas a nossa estrutura física e humana está preparada

para atender da melhor forma a nossa população, por isso temos alcançado números tão expressivos na vacinação em Sumaré. Pedimos que os moradores

continuem colaborando, mantendo as medidas preventivas e o distanciamento social. Vamos avançando cada vez na campanha e na luta contra o

Coronavírus”, disse o secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli.

De acordo com o Plano Estadual de Imunização, devem ser vacinados os moradores a partir de 35 anos de idade; profissionais da Saúde;

profissionais da Educação acima de 18 anos (com QR Code); motoristas e cobradores do transporte público residentes em Sumaré (com QR Code);

gestantes e puérperas (mulheres no pós-parto) com ou sem comorbidades acima de 18 anos; transplantados e Síndrome de Down acima de 18 anos;

pessoas com deficiência permanente grave acima de 18 anos (com ou sem BPC e laudo médico) e pessoas com comorbidades acima de 18 anos.

“Minha gratidão a toda a equipe da Saúde pelo trabalho exemplar, comprometimento e carinho com a população sumareense. Resultados como este nos

enchem de esperança! Com fé em Deus, em breve, vamos vencer essa pandemia!”, finalizou o prefeito Luiz Dalben.

Até o dia 7 de julho, Sumaré havia aplicado 147.607 doses da vacina contra o Coronavírus. 121.362 (1ª dose) e 26.245 (2ª dose).

Locais de Vacinação:

• Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

• EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

• EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

• EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

• EE Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin;

• EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia;

• Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro.