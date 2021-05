Sumaré bate 700 mortes causadas pelo coronavírus

Nesta quinta-feira (6) a Prefeitura de Sumaré confirmou mais 112 casos de Covid-19 e o município ultrapassou os 20 mil infectados pela doença desde o início da pandemia, em março do ano passado. Além dos novos casos, o município notificou mais quatro mortes e agora contabiliza 707 óbitos de pessoas com o novo coronavírus.

Segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Sumaré tem um total de 62.489 casos notificados. Do total, 20.056 foram confirmados para Covid-19. Há, ainda, 1.770 pacientes com suspeita da doença, dos quais 1.726 estão em isolamento domiciliar e 44 se encontram internados em unidades de saúde.

Do total de casos positivados, 19.177 estão curados, o que corresponde a um índice de cura de 95,6% para a Covid-19. Dos mais de 700 mortos com a doença, 388 ocorreram no primeiro quadrimestre de 2021, alcançando um número 35% superior ao contabilizado ao longo de todo o ano de 2020, quando foram registrados 288 óbitos.

O vereador e presidente da Câmara, Willian Souza (PT), fez uma postagem em redes sociais. “O coronavírus já levou mais de 700 moradores de Sumaré desde o início da pandemia. Nos últimos 30 dias, foram 141 mortes. Lamentamos profundamente por cada sonho interrompido”, disse. O petista ainda lembrou das máscaras, distanciamento social e higiene.

A Secretaria de Saúde de Sumaré iniciou nesta quinta-feira a vacinação contra o coronavírus para a Melhor Idade a partir de 60 anos, seguindo o Plano Estadual de Imunização e ampliando, dessa forma, o público a ser imunizado na cidade. Para a realização dessa nova etapa, o Município recebeu 7.510 novas doses da vacina Astrazeneca.

A vacinação é oferecida em pontos descentralizados, de segunda a sexta-feira, entre 9 e 16 horas. Para a primeira dose, é preciso apresentar comprovante de residência atualizado e documento pessoal com foto. Para os acamados, a vacina é oferecida em domicílio. O responsável deve agendar com a unidade de saúde onde o paciente é cadastrado.