Sumaré: Bar do Pico participa do Festival Brasil Sabor

O Bar do Pico, de Sumaré, é um dos participantes da 2ª edição local do Festival Brasil Sabor, organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Campinas e Região. O estabelecimento, um dos mais charmosos da cidade, participa com a iguaria Jiló Recheado. O Brasil Sabor é um evento nacional e este ano chega a sua 1ª edição, reunindo 50 estabelecimentos da região. O evento acontece até o dia 21 de junho.

O Jiló Recheado é um dos pratos que mais fazem sucesso no cardápio do Bar do Pico. Vende mais que batata frita. Durante o Festival Brasil Sabor os clientes poderão provar a iguaria, preparada com a poupa e a casca do fruto, recheado com carne seca desfiada, batata, queijo e condimento. Em seguida é empanado e frito.

Na pandemia, o Bar do Pico segue se reinventando, hora no delivery, hora no take away. Informal sem perder o charme e rústico sem perder a classe, persiste e sobrevive. Prova disso, é que, a partir de 03 de junho, a joia escondida em Sumaré – comentários nas avaliações das redes sociais -, o botequim noturno passa a ser também trattoria nos almoços de quinta a domingo com pratos originalmente italianos entre: pastas, massas, carnes, sobremesas, vinhos e licores. “Os anos de experiência fora do país, sobretudo na Itália, nos favorecem agora”, diz o proprietário Vado Perissinotto. “Estamos nos reinventando, mas sem perdermos os valores que nos trouxeram até aqui”, completa.

O Bar do Pico foi inaugurado em 2018 com o propósito de levar à noite de Sumaré e região entretenimento e gastronomia de qualidade. Pratos diferenciados e música de alto nível, aliados à decoração peculiar e aconchegante, colocam a casa em posição de destaque na região. Efraim Silva, crítico do setor na noite de Campinas, destaca que “o Bar do Pico é o melhor bar de Campinas fora de Campinas”. Um exemplo desse sucesso precoce é a sua presença no Festival Brasil Sabor.

Serviço:

Bar do Pico

Rua Marcelo Pedroni, 536, Centro, Sumaré.

WhatsApp: 9 9671 6386