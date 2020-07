Sumaré atinge 70 mortes por coronavírus

A cidade de Sumaré registra, até este sábado, 70 mortes em decorrência do coronavírus. Os dados foram atualizados pela prefeitura e trazem, ainda, 14 novos casos da doença, totalizando 1114 registros positivos.

A prefeitura também divulgou os casos confirmados por região. O centro segue na liderança com 22% (240) dos casos confirmados. Segue a região do Matão, com 21% (229), Maria Antonia, com 18% (206), região da Área Cura, 17% (190), região do Nova Veneza, com 14% (159) dos casos confirmados e por último a região do Picerno, com 8% (90). Veja o gráfico: