“Sumaré Atende”. Programa para ouvir a população

Sumaré lança neste sábado, dia 19, o projeto “Sumaré Atende”, que tem como objetivo levar o atendimento e ouvir a população em todas as regiões da cidade. O lançamento será no Balão do Bm Retiro, na região da Área Cura, das 9 às 13 horas. Durante o evento, haverá a Tenda da Saúde da Mulher, com oferta de exames preventivos e orientações às moradoras.

O projeto faz parte do formato participativo da atual administração, que visa se aproximar cada vez mais da população e dar voz aos moradores. Em determinados fins de semana, a tenda do projeto estará em pontos fixos e previamente divulgados em todas as regiões, atendendo a população.

O “Sumaré Atende” é uma parceria entre as secretarias municipais e o Fundo Social de Solidariedade. “O projeto é uma parceria de todas as nossas secretarias e Fundo Social, que busca a humanização do atendimento. Queremos aproximar a população dos nossos serviços e ouvir nossos moradores, conhecer suas demandas. Queremos dar voz aos munícipes e continuar construindo em conjunto uma cidade digna e em constante desenvolvimento”, comentou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

O projeto é mais uma ação da Prefeitura para aproximar o contato entre a Administração e moradores. Em 2019, a Prefeitura implantou na cidade o canal 156, uma linha direta para a população solicitar serviços e atendimentos e acompanhar o andamento dos pedidos. Reuniões periódicas foram realizadas com as Associações dos Moradores dos bairros da cidade para ouvir as principais reinvindicações de cada local e apresentar propostas, soluções e/ou alternativas.

“Sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de procurar nossos serviços durante a semana e, para ouvir as demandas dos moradores, vamos implantar o projeto em toda a cidade, levando o atendimento, dando orientações e dando sequência ao nosso formato de governo participativo. Já implantmos o 156, um canal voltado para a população solicitar serviços e atendimentos, também contamos com a Ouvidoria Municipal para reclamações e sugestões, e agora queremos ampliar ainda mais o acesso da população à Prefeitura”, explicou o prefeito Luiz Dalben.