Sumaré vota assento preferencial no ponto de ônibus

Quatro projetos de lei estão pautados para votação na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Sumaré. A 9ª reunião do ano será realizada na terça-feira (29), a partir das 15h, no plenário José Maria Matosinho. A sessão também será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

A Ordem do Dia começa com a votação do Projeto de lei nº 32/2022, de autoria do presidente da Casa de Leis, vereador Willian Souza (PT), que denomina a Rua 04 do bairro Jardim Santa Julia de “Rua Camila da Silva Machado”.

Em seguida, será apreciado o PL nº 35/2022, apresentado pelo vereador Raí do paraíso (Republicanos), que dispõe sobre a reserva de assentos preferenciais nos terminais e pontos de parada de ônibus.

O projeto seguinte é o PL nº 47/2022, proposto pelo vereador Andre da Farmácia (PSC), que institui o “Mapa do Empreendedor Informal de Sumaré”.

Por fim, os vereadores votam o PL nº 57/2022, de autoria do vereador Sirineu Araújo (PL), que institui a Semana de Prevenção e Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o Dia Municipal de Prevenção e Combate ao AVC, no âmbito do Município de Sumaré.

A Câmara Municipal de Sumaré fica na Travessa 1º Centenário, 32, Centro.