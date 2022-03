Sumaré Arena traz festa “Poderoso Vip Sunset”

Sempre buscando inovar e trazer uma variedade de artistas para o palco do Sumaré Arena Music, a Comissão Organizadora da 8ª edição da festa anunciou, pela primeira vez na história do evento, o baile “Poderoso Vip Sunset”. Serão sete atrações do funk se apresentando no dia 15 de abril, a partir das 15h, totalizando nove horas de shows.

Artistas como Jerry Smith, MC Dom Juan, DG & Batidão Stronda, MC Davi, MC Pedrinho, Kelvinho e Lucylla estarão comandando a galera que marcar presença. O baile “Poderoso Vip” é um evento itinerante que já aconteceu nas maiores cidades e casas de shows do Brasil, sempre trazendo grandes nomes do funk nacional.

O rodeio mais “charmoso” do Brasil voltou! Depois de uma espera de dois anos sem o evento, em razão da pandemia do coronavírus que assolou todo o mundo, a festa irá acontecer entre os dias 08 e 16 de abril, na Expo Águas Sumaré, em Sumaré/SP. No primeiro dia do evento, 08 de abril, Zé Neto & Cristiano e o cantor Felipe Nunes abrem a programação de shows. No dia seguinte, Os Barões da Pisadinha e a dupla Israel & Rodolffo, prometem agitar o público presente.

A segunda semana do Sumaré Arena Music inicia no dia 14 de abril com a apresentação de Maiara & Maraisa, Léo Santana e Guilherme & Benuto, considerados pelos especialistas do gênero sertanejo um dos maiores artistas da atualidade, comandam a festa. Depois do baile “Poderoso Vip Sunset” que vai acontecer na sexta-feira (15), no sábado (16), último dia do evento, Henrique & Juliano, João Bosco & Vinícius e Thiago Lins serão os responsáveis em fechar “a festa mais charmosa do Brasil” com chave de ouro.

Para garantir o seu ingresso, acesse o site (https://www.guicheweb.com.br/sumare-arena-music-2022_14854). Mais informações, através do telefone (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.br.

SUMARÉ ARENA MUSIC

Além de arquibancada, Área VIP, Arena Pista, Camarote Prime e camarotes corporativos, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, palco alternativo e estacionamento. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para garantir a segurança do público.

Com o rodeio 100% coberto, o Sumaré Arena Music 2022 será realizado em um espaço de 79.000 metros quadrados, sendo 12.000 metros quadrados de área coberta, asfaltada, 100% monitorado e com infraestrutura de primeiro mundo. Prepare seu coração! Você vai se surpreender!

Os ingressos para o evento já podem ser adquiridos através do site Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/sumare-arena-music-2022_14854).

SHOWS

08/04 – Zé Neto & Cristiano e Felipe Nunes

09/04 – Israel & Rodolffo e Os Barões da Pisadinha

14/04 – Maiara & Maraisa, Léo Santana e Guilherme & Benuto

15/04 – Poderoso Vip Sunset: Jerry Smith, MC Dom Juan, DG & Batidão Stronda, MC Davi, MC Pedrinho, Kelvinho e Lucylla

16/04 – Henrique & Juliano, João Bosco & Vinícius e Thiago Lins

SUMARÉ ARENA MUSIC

Data: 08 a 16 de abril

Local: Expo Águas Sumaré – Rua Ângelo Ongaro, 1.700 – Parque Residencial Casarão – Sumaré/SP.

Informações: (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.br