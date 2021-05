Sumaré aplica mais de 70 mil doses contra Covid

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré superou na última quarta-feira (19) a marca de 70 mil doses aplicadas na campanha de vacinação contra o coronavírus. No geral, 49.648 sumareenses que fazem parte do público-alvo definido pelo Plano Estadual de Imunização receberam a primeira dose da vacina e 22.068 moradores completaram o esquema vacinal, ou seja, foram vacinados com as duas doses do imunizante, totalizando 71.716 doses aplicadas até o momento.

Os idosos somam 47.369 vacinados com as duas doses da vacina. Entre os trabalhadores da Saúde, 15.751 estão com o esquema completo. Toda essa força-tarefa para imunizar a população envolve cerca de 60 profissionais da Rede Municipal de Saúde, que contam com o apoio de 75 estagiários (cinco escolas técnicas e uma faculdade), e uma grande estrutura de trabalho do recebimento à aplicação da vacina. Em Sumaré, existem 10 pontos de vacinação, que foram disponibilizados em pontos estratégicos da cidade, visando evitar tumultos e aglomerações. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h.

Mesmo depois de receber as duas doses da vacina contra o coronavírus, a pessoa deve continuar adotando todas as medidas preventivas, de acordo com os protocolos das autoridades em Saúde Pública. “O uso de máscara de proteção facial, higiene das mãos com água e sabão ou uso do álcool em gel, e o distanciamento social continuam sendo essenciais para evitar o contágio pelo vírus”, reforça o secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

Público-alvo

A campanha de vacinação contra o coronavírus continua no município, de acordo com as diretrizes do Plano Estadual de Imunização. No momento, a primeira dose está sendo oferecida para idosos (acima de 60 anos); profissionais da Saúde (mediante apresentação obrigatória do comprovante de vínculo ativo com o serviço de Saúde em Sumaré); profissionais da Educação (acima de 47 anos); gestantes e puérperas (mulheres na fase do pós-parto) com comorbidades (acima de 18 anos); transplantados e síndrome de Down (acima 50 anos); pessoas com deficiência (de 50 a 54 anos). Nesta sexta-feira (dia 21), a Secretaria de Saúde inicia a aplicação da primeira dose para pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente a partir de 45 anos de idade, e também para motoristas e cobradores do transporte público residentes em Sumaré.

A segunda dose seguirá normalmente para as vacinas Astrazeneca e Coronavac, de acordo com data especificada na carteirinha de vacinação. As equipes municipais continuam realizando busca ativa, por telefone, dos “faltosos” a fim de alertar sobre a importância do recebimento da segunda dose da vacina. A Prefeitura disponibilizou o número de telefone (19) 98443-0412 para a população tirar dúvidas e para mais informações.

Comorbidades

Entre as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde estão doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca; cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndrome coronariana; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doença da aorta, dos grandes vasos e fistolas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados. Além de diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente; hipertensão artéria estágio 3; hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática; HIV.

No dia da vacinação as pessoas com comorbidades devem apresentar comprovante de condição de risco por meio de exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. Cadastros já existentes nas Unidades Básicas de Saúde poderão ser utilizados.