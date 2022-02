Sumaré alerta população sobre combate ao mosquito da dengue

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré divulga o resultado da primeira Avaliação de Densidade Larvária (ADL) do ano, mais conhecida como “Índice de Breteau”. A pesquisa foi realizada durante o mês de janeiro pelo Departamento de

Vigilância em Saúde, por meio da Unidade de Controle de Vetores, e tem o objetivo de medir o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti em fase larvária e identificar quais são as áreas com riscos eminentes.

O resultado da ADL apontou uma taxa de infestação de 2,3% do mosquito – que é transmissor de doenças como Dengue, Chikungunya e Zika – o que, segundo parâmetros, coloca o município em “estado de alerta”. As regiões do Maria Antônia, Matão e

Área Cura foram as que apresentaram taxa mais alta no município. Elas ultrapassaram 2%, ou seja, estão em situação de maior eminência.

De acordo com o mais recente balanço da Secretaria Municipal de Saúde, das 48 notificações de dengue, 16 foram positivadas e 21 foram descartadas em Sumaré. As outras 11 ainda aguardam resultado. Não há registro de óbitos.

“Com a chegada da estação chuvosa em boa parte do país, locais propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti se multiplicam e a população precisa estar atenta, eliminando possíveis criadouros. O sucesso da ação de combate ao

mosquito depende da mobilização e, principalmente, da atitude de todos”, ressaltou o prefeito Luiz Dalben.

Para o Aedes aegypti são essenciais água e calor. Quando tem chuva aumenta a oferta de criadouros com água e quanto maior a temperatura, maior a velocidade do desenvolvimento dele. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, as ações casa

a casa, com identificação e eliminação de possíveis criadouros, além da aplicação de larvicida, e também de orientações à população serão intensificadas.