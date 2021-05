Sumaré: água e creche para filhos de vítimas de violência em pauta

Cinco Projetos de Lei estão pautados para a Ordem do Dia da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sumaré. Apesar de a sede do Legislativo ter reaberto gradualmente ao público nesta semana, a reunião ocorre em ambiente virtual, com transmissão ao vivo pelo YouTube. A sessão será realizada nesta terça-feira, dia 25, a partir das 15h.

Os parlamentares iniciam a Ordem do Dia com a votação do PL nº 81/2021, de autoria do vereador Hélio Silva (Cidadania), que regulamenta a divulgação de relatórios mensais sobre a qualidade da água em Sumaré. Em seguida, será apreciado o PL nº 116/2021, de autoria do vereador Tião Correa (PSDB), que dispõe sobre vaga em creche para criança filha ou filho de mulher vítima de violência doméstica, de natureza física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral no município de Sumaré.

O terceiro projeto a ser votado é o PL nº 153/2021, de autoria do vereador Ulisses Gomes (PT), que institui o Programa de Assistência Técnica, Desenvolvimento Econômico e Apoio à Pequena Propriedade Rural e estabelece normas de incentivo para manter a família no campo. Logo após, entra em discussão o PL nº 156/2021, de autoria do presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), que institui o Dia do Sociólogo no calendário oficial do Município.

Por fim, será votado o PL nº 162/2021, de autoria do vereador Sirineu Araújo (PL), que institui a Semana Municipal de Prevenção, Combate e Controle da Hipertensão Arterial, dos dias 24 a 30 de abril, no Município de Sumaré.