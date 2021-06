Sumaré: Acias lança campanha para arrecadar agasalhos

Consciente da situação de vulnerabilidade que atinge inúmeras famílias de Sumaré, a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) lançou a campanha ACIAS Solidária, que está arrecadando roupas, sapatos e cobertores para doar às pessoas necessitadas. Os interessados em contribuir podem fazer as doações na sede da Acias, na Rua Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro.

Caixas com adesivos do logo da campanha estão disponíveis na recepção, logo na entrada do prédio, para facilitar a entrega das doações. O presidente da Acias, Juarez Pereira da Silva, lembra que todos podem contribuir, independentemente de ser associado. “A ideia é mobilizar o maior número de pessoas possível, entre associados, parceiros e consumidores, para conseguirmos uma quantidade expressiva de doações”, comenta.

A campanha ACIAS Solidária também ganhou adesão de integrantes do ACIAS ION, o programa de networking da associação que reúne empresários de diferentes segmentos. “O engajamento dos integrantes do ACIAS ION está sendo muito importante porque contribui com a divulgação da campanha e consequentemente com a maior doação de peças”, avalia. Além disto, observa Silva, este envolvimento mostra a preocupação dos empresários com as questões sociais da cidade, agravadas por conta da pandemia de Covid-19.

A campanha está recebendo roupas e sapatos de todos os tipos e tamanhos, além de cobertores. Mas é importante que as peças estejam em bom estado de conservação para serem bem aproveitadas pelas pessoas necessitadas.