Sumaré: Acias aprova ampliação do horário a comércios

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) recebeu com entusiasmo o anúncio da ampliação do atendimento presencial nos serviços considerados não essenciais. A partir do próximo sábado, dia 1º de maio, os estabelecimentos comerciais, restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus poderão funcionar das 6h às 20h. Até sexta, dia 30, porém, continua valendo o horário atual, das 11h às 19h.

Nesta quarta-feira (28), o Governo Estadual anunciou a prorrogação da Fase de Transição do Plano São Paulo para todo o Estado por mais uma semana, até o dia 9 de maio. Com o recuo gradual de indicadores de casos, internações e mortes por Covid-19, o Governo Estadual fixou horário estendido das 6h às 20h para atendimento presencial limitado a 25% de capacidade em comércios e serviços não essenciais.

O ‘toque de recolher’ continua das 20h às 5h, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias.

“Com a proximidade do Dia das Mães, a ampliação do horário de atendimento presencial beneficiará o comércio e o setor de serviços, que terão mais tempo para receber os consumidores”, avalia o presidente da Acias, Juarez Pereira da Silva.

O presidente da Acias ressalta a importância de seguir rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social para evitar a proliferação da Covid-19 e garantir um funcionamento seguro para consumidores e colaboradores. “Estamos evoluindo, mas é necessário a conscientização de todos para não haver retrocessos nesta fase de retomada”, finaliza.

Feriado do trabalho

Apesar do feriado de 1º de maio, os comerciantes de Sumaré poderão abrir suas lojas no próximo sábado desde que assinem um acordo junto ao Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Sumaré e Hortolândia).

A autorização especial para o funcionamento no próximo sábado foi conquistada pela Acias, após uma reunião com o Sincomerciários. O sindicato entendeu o impacto causado pela pandemia e concordou, excepcionalmente, com abertura neste feriado.

Para obter a autorização de funcionamento no feriado, os comerciantes precisam assinar o acordo, diretamente no sindicato, até as 14h desta quinta-feira, dia 29. O documento estabelece uma série de normas, entre elas, o pagamento do adicional de 100% das horas trabalhadas. Para mais informações sobre o acordo para o funcionamento no sábado, o e-mail do Sincomerciários é: s[email protected].