Sumaré abre pedido de isenção para ETEC e FATEC

Está aberto o período para a solicitação da isenção total ou parcial da taxa de inscrição do vestibulinho da ETEC e vestibular da FATEC (Faculdade de Tecnologia) de Sumaré do segundo semestre de 2021. O pedido deve ser realizado via online, por meio de preenchimento de formulário e envio dos documentos requisitados. Devido ao isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, a seleção para os cursos técnicos e superiores de tecnologia ocorre por meio de análise do histórico escolar.

Para a FATEC, a solicitação poderá ser feita até as 15 horas do dia 7 de maio, pelo site www.vestibularfatec.com.br. O valor total integral da taxa é R$ 39. O resultado do pedido de isenção será divulgado a partir do dia 18 de maio, no site da instituição. Em Sumaré, são oferecidos os cursos de Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Negócios e Inovação, com duração de três anos

Para a ETEC, os interessados têm até as 15 horas do dia 6 de maio para realizar a solicitação pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O valor integral é R$ 19. O resultado do pedido de isenção será divulgado a partir do dia 12 de maio, no site da instituição. São oferecidos os cursos técnicos de “Logística” e de “Administração”, com duração de um ano e meio.