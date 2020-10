Sumaré abre inscrições para vagas remanescentes do ano letivo 2021

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré abre a partir de hoje, dia 28, as inscrições para as vagas remanescentes para o ano letivo de 2021. As vagas são para crianças de 0 a 6 anos que estão fora da escola, ou seja, que ainda não frequentam creche ou escola de Educação Infantil, tanto na Rede Municipal de Ensino ou em instituições particulares conveniadas ao Proeb (Programa Municipal de Educação Básica). Neste ano, devido à pandemia do coronavírus, as inscrições são exclusivamente online, pelo site www.sumare.sp.gov.br.

As inscrições seguem até as vagas disponíveis serem preenchidas. Para realizar o cadastro é preciso que os pais ou responsáveis tenham em mãos Certidão de Nascimento original da criança, documento de identidade (RG) do pai, mãe ou responsável e comprovante de residência, também em nome do pai, mãe ou responsável.

O cadastro é importante para que a Secretaria Municipal de Educação possa planejar as ações para o próximo ano letivo e fazer a distribuição das vagas de maneira a atender o maior número possível de crianças em escolas mais próximas de suas casas.

“Relizamos a primeira etapa de inscrições em setembro, porém, nem todas a vagas foram preenchidas. Vamos abrir esta segunda etapa a fim de ocupar estas demais vagas. Pedimos aos pais que têm filhos nesta idade, e que se encontram fora de creche ou escola municipal, que façam o cadastro, para que haja um planejamento e melhor distribuição das vagas do ano letivo de 2021”, explicou o secretário de Educação, Walter Lucas.

Foto: NoticiaSumare