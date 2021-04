Sumaré: 8,5 toneladas de alimentos na Conexão Solidária

Com 8,5 toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados num único dia, a terceira edição da campanha regional “Conexão Solidária” foi realizada em Sumaré pelo Fundo Social de Solidariedade e a EPTV. A mobilização ocorreu no último sábado (17), com doações recebidas via ‘drive-thru’ (sem precisar sair do veículo), respeitando todos os protocolos de segurança em saúde, visando à prevenção do coronavírus.

Esse ano, a campanha foi voltada exclusivamente para doações de alimentos não perecíveis, que puderam ser entregues em três pontos de arrecadação: Praça das Bandeiras (Centro), Pista de Skate (Nova Veneza) e no estacionamento do Shopping ParkCity Sumaré.

A próxima etapa será a entrega dos alimentos para os mais carentes, um trabalho que é viabilizado pela Secretaria Municipal de Inclusão Social (SMIADS). Estão aptas a receber os kits nutricionais as famílias em situação de vulnerabilidade que passaram por avaliação social da SMIADS e estão devidamente cadastradas nos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social).

“A população de Sumaré é muito solidária e mais uma vez foi exemplo de união, colaboração e amor ao próximo. Muito obrigada por cada doação. A solidariedade contagia e, tenham certeza, vai ajudar muita gente que está passando por um momento de dificuldades. Deus abençoe a todos”, agradeceu a presidente do Funssol de Sumaré, dona Mara Dalben.

Para a proteção dos munícipes e também dos colaboradores municipais envolvidos em mais essa importante ação em prol das famílias mais necessitadas do município, o ambiente e todos os produtos arrecadados passaram por higienização. As equipes trabalharam utilizando os equipamentos de proteção individual necessários e seguindo as normas sanitárias.

“O Fundo Social vem realizando um trabalho importantíssimo no nosso município, com empenho e muito amor para ajudar as famílias que mais precisam. Agradecemos os colaboradores da campanha, que mais uma vez dedicaram seu dia para dar sua contribuição à campanha e às famílias carentes do município. E a todos que puderam fazer a doação, muito obrigado por estarem junto com a gente. Todos são responsáveis pelo grande sucesso da campanha”, disse o prefeito Luiz Dalben.