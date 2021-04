Sumaré: 71 GCMs e 19 Bombeiros recebem dose de vacina

Nos dois primeiros dias de vacinação para as Forças de Segurança, 71 guardas civis municipais e 19 bombeiros de Sumaré receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A ação de imunização é organizada pelo Governo do Estado na sede do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na região central sumareense. A aplicação da vacina é feita pela equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura e segue nos próximos dias.

A GCM Silvânia Luiz das Neves Reis foi uma das primeiras a receber a vacina e contou que se sente mais motivada para o trabalho e mais tranquila ao voltar para casa e estar junto à família. “Sou muito grata e feliz por estar mais protegida contra esse vírus que está matando tantas pessoas por dia em nosso país”, disse.

“Grata pela minha profissão por me proporcionar essa proteção e grata a todos os desenvolvedores da vacina. Sinto a esperança dentro do peito e daqui alguns meses nós estaremos vacinados e poderemos voltar a nossa vida normal, com saúde e sem mais vidas perdidas”, acrescenta.

“Assim como os profissionais da Saúde, a Segurança também é público vulnerável por atuar à frente no atendimento à população. Por isso, estamos muito contentes com a inclusão desse grupo na campanha de vacinação, muito gratos por todo o trabalho que têm nos prestado, atuando na prevenção e na orientação quanto ao respeito às medidas de combate ao coronavírus. Seguimos com fé nessa luta incansável, certos de que vamos vencer essa batalha”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O Comando da Polícia Militar de São Paulo informou que até o dia 12 de abril, O 48º BPMI deve receber aproximadamente 1.000 policiais civis e militares e guardas municipais das cidades de Sumaré, Nova Odessa, Monte Mor e Hortolândia para a vacinação.