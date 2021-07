Sumaré 153. Pronta para o futuro. Por Dirceu Dalben

Sumaré completa 153 anos no dia 26 de julho e posso dizer que sinto uma gratidão imensa pela forma como a cidade acolheu a mim. Há 39 anos, escolhi Sumaré para viver, para trabalhar e é onde constituí minha família. Ainda jovem, tive uma farmácia no bairro Matão, onde ganhei muitos amigos, mas também vi de perto as dificuldades de muitas famílias. Com uma vontade muito grande de ajudá-las, de melhorar nosso bairro e nossa cidade, garantindo qualidade de vida e justiça social para todos, decidi ingressar na vida pública. Assim Deus permitiu e o povo outorgou. Fui eleito vereador pela primeira vez em 1992. Quatro anos depois, tive a honra de ser eleito prefeito de Sumaré, função que exerci por dois mandatos, período em que também pude presidir por duas vezes o Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Fui novamente vereador em outras duas oportunidades e, atualmente, sou deputado estadual.

É uma honra muito grande poder representar Sumaré na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mostrar a importância da nossa cidade para o estado, o país e contribuir com o desenvolvimento permanente do município. Neste momento de enormes desafios planetários, provocados pela pandemia de Covid-19, Sumaré está preparada para saltos ainda maiores no futuro próximo, por causa das ações que estão sendo tomadas pela atual administração, de forma própria ou em conjunto com vários parceiros.

Duas ações estruturais que estão em implementação, e das quais sinto orgulho em ter contribuído, vão repercutir de modo muito favorável para a qualidade de vida dos sumareenses. Uma delas é o pacote de obras que serão realizadas pela Rumo Malha Paulista, para ampliação do transporte de cargas em nosso estado. A empresa construirá três viadutos sob a linha férrea que corta Sumaré e que há muito tempo são demandados pelos moradores. Serão dois viadutos na região central e um na região do Picerno, dispositivos que vão aprimorar de modo substancial a mobilidade urbana no município. Também tenho me esforçado pela implantação do Trem Intercidades, que ligará a capital paulista à Região Metropolitana de Campinas em um primeiro momento, avançando posteriormente ao Interior do nosso estado. Economia de tempo, qualidade no transporte público e muitos empregos serão gerados em consequência desse projeto.

Como primeiro deputado estadual eleito por Sumaré, ainda tenho trabalhado por melhorias na infraestrutura urbana do município, na Saúde, na Educação, na Segurança Pública, entre outras áreas, buscando ampliar as ações e projetos já implementados pela gestão municipal, de modo que os moradores de todas as regiões de Sumaré se beneficiem de forma igualitária do crescente desenvolvimento econômico e social da cidade. Este é um dos núcleos da plataforma municipalista que sempre defendi em minha vida pública.

Sumaré nasceu e cresceu a partir de uma estação ferroviária, a Estação Rebouças, que remete ao engenheiro Antonio Pereira Rebouças, um dos principais nomes da expansão ferroviária em São Paulo e no Brasil no final do século 19. Agora, de forma associada a um relevante projeto de revitalização de nossas ferrovias, a querida cidade receberá novos impulsos, entre outros que vão garantir uma vida cada vez mais próspera para nossa amável e trabalhadora população.

Parabéns, Sumaré, conte sempre comigo! Nosso mandato está à disposição, 24 horas por dia, sete dias por semana, para colaborar com o progresso constante do município!