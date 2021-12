Sul da Bahia debaixo d’água. Campanha ajuda

As chuvas na Bahia já deixaram ao menos 18 mortos; Itambé alerta para rompimento de barragem. Segundo o governo do estado da Bahia, ao menos 4,2 mil pessoas estão desabrigadas e 37 cidades registraram enchentes por conta das chuvas que afetam o sul do estado. Neste domingo, a prefeitura de Itambé alertou para o rompimento de uma barragem na região. Em discurso, o governador da Bahia, Rui Costa, afirmou que a situação é “muito grave” no estado e que a água ainda sobe em certas localidades.

Após sobrevoar área atingida pelas chuvas na Bahia e receber a confirmação de 18 mortos, o governador Rui Costa, que está em Ilhéus, anunciou novas bases de apoio no estado (totalizando cinco) e disse que prioridade, no momento, é retirar as pessoas das áreas de risco. “Nós estamos, neste momento, mais de 30 cidades com casas debaixo d’água. Localidades completamente alagadas. A extensão territorial é muito grande”, disse.

Além de Ilhéus, Rui Costa anunciou quatro novas bases de apoio: Itapetinga, Conquista, Ipiaú e no Vale de Jiquiriçá, na cidade de Santa Inês. “Temos lá [no Vale do Jiquiriçá] helicópteros fazendo resgate de pessoas que estavam em cima de telhados. Tivemos que ampliar muito a área de atuação e, portanto, teremos bases de apoio em Ilhéus, Itapetinga, Conquista, Ipiaú e o Vale de Jiquiriçá, na cidade de Santa Inês, para atender essa grande extensão”, disse. “Neste primeiro momento, a prioridade é salvar as pessoas com botes, helicópteros, tirar as pessoas de cima dos telhados, de pontos ilhados.”

Paralelamente, o governador confirmou o trabalho de assistência aos desabrigados, “para garantir cesta básica, colchão e agasalho.” Ele também agradeceu a ajuda de outros estados. “Recebemos apoio e material do estado de Minhas Gerais, Sergipe e São Paulo – inclusive, recebi agora pouco a mensagem do governador João Doria, queria já agradecer todos eles. Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará também estão mandando ajuda.”