Sufoco. Brasil vence Chile e quebra recorde

O Brasil passou por sufoco e teve dificuldades para engrenar no retorno das partidas visando a Copa do Catar. O time saiu do Estádio Monumental de Santiago com a vitória por 1 a 0 sobre o Chile, nesta quinta-feira (2), em jogo acirrado pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Everton Ribeiro garantiu o sétimo triunfo consecutivo da equipe canarinha, que chega a 21 pontos em sete partidas. Já “La Roja” segue estacionada em seis pontos.

Os comandados de Tite voltam a campo neste domingo (9) para medirem forças com a Argentina, na Neo Química Arena, às 16h. No mesmo dia, “La Roja” duela com o Equador no Estádio Casa Blanca, às 18h (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela sexta rodada da competição.