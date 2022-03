Sub 20 do NOAC faz amistoso contra a forte base do Palmeiras

O sub-20 do NOAC (Nova Odessa Atlético Clube), formado por atletas de 16 a 19 anos, faz nesta quarta-feira (16/03), às 10h, um jogo amistoso contra a base do Palmeiras, no Centro de Treinamentos do clube da capital. A partida foi agendada pelo secretário municipal de Esportes, Cultura e Turismo, Thiago Gentil – que é ex-jogador de futebol e foi campeão da Copa Libertadores de 1999 jogando exatamente pelo “Palestra Itália”. E atenção torcedores do “Águia” de Nova Odessa: o jogo terá transmissão ao vivo pela página do clube na rede social Facebook, disponível em https://www.facebook.com/Nova-Odessa-Atletico-Clube-107166314940680.

“Nosso sub 20 tem um desafio muito difícil frente à forte equipe do Palmeiras, e agora chegou a hora de sabermos em qual nível nosso trabalho está. Nosso coordenador da base, Rafael Tigela, comentou que será uma excelente oportunidade para nossas crianças. Além do sub 20, levaremos três atletas do sub 15 e três do sub 17, para que eles possam conhecer de perto como funciona o trabalho de um time grande. Para nós do NOAC é muito prazeroso estar levando o nome da nossa cidade para ser reconhecida. Seguimos forte os trabalhos para a evolução de todos. NOAC, o time de todos”, postou o clube em sua página.

“O pessoal do Palmeiras buscou algumas informações sobre a nossa equipe e sobre o nosso trabalho aqui em Nova Odessa e ficou interessado em observar alguns dos nossos atletas”, comentou Rafael Roberto “Tigela” Duarte, agradecendo o empenho do secretário municipal em viabilizar a partida.

“Para mim, que vim de um projeto social como esse do NOAC, e construí uma carreira no futebol e uma toda uma vida graças à minha dedicação em aproveitar as oportunidades que tive, é muito satisfatório pode levar esses jovens para conhecer um trabalho de ponta a nível mundial, que é realizado pelo Palmeiras com sua base, e quem sabe dar a oportunidade de alguns deles ficarem conhecidos, serem vistos e também ganharem uma oportunidade no futuro”, comentou o secretário Thiago Gentil.

O NOAC Transferido para a cidade em 2012 e finalmente “ativado” em meados deste ano, o Nova Odessa Atlético Clube é filiado à Federação Paulista de Futebol e tem as cores branca, vermelha, verde e preta em seu uniforme. Seu presidente é o novaodessense Helvécio Duarte. A equipe visa a formação de novos talentos, a entrada em competições oficiais e a manutenção de um projeto social através das escolinhas, disputando atualmente competições das categorias de base da FPF, com mando no Estádio Municipal Natal Gazzetta, mais conhecido como o “Campo do Progresso”, extinto clube amador da cidade. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatApp (19) 98159-4161.

Desde 2021, o NOAC vem promovendo “peneiras sociais” para suas categorias de base, selecionando atletas para as equipes competitivas e também encaminhando os não selecionados num primeiro momento para Escolinha de Futebol do clube, mantida em atendimento ao projeto da Prefeitura de Nova Odessa. A montagem das equipes das categorias de base visa a disputa do Campeonato Paulista já a partir de 2022.