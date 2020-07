StockCar. Governo SP libera esporte a motor

Maior prova do automobilismo brasileiro e sul-americano, a Corrida do Milhão da Stockcar 2020 recebeu na tarde desta sexta-feira (17) o sinal verde por parte do Governo do Estado de São Paulo, em função da liberação de atividades econômicas frente ao monitoramento do coronavírus. O anúncio veio através de pronunciamento do governador João Doria, no qual foi informada a liberação de competições automobilísticas e motociclísticas em áreas que estejam na fase amarela, a terceira das cinco gradações estabelecidas pelo Plano São Paulo. A Corrida do Milhão está agendada para o dia 23 de agosto, no Autódromo Municipal de Interlagos.

“O automobilismo e motociclismo são esportes individualizados e controlados. Hoje anunciamos que as atividades do esporte a motor poderão ser retomadas nas regiões que estejam na fase amarela do plano de contingência do Estado de São Paulo. E sempre sob orientação do Centro de Contingência do Covid-19, nosso comitê de saúde”, anunciou o governador. “Será obrigatório o cumprimento fiel e rigoroso das medidas de segurança e restrição de público nas corridas, assim como testagem de pilotos e todos os profissionais que atuam nessas equipes, assim como fornecedores. Medição de temperatura obrigatória, uso obrigatório de máscaras, além de outros protocolos, entre os quais o uso de álcool gel e limpeza de todas as instalações destes autódromos. E, logicamente, sem público presente nas provas”, completou Doria.

“Este foi um passo importante e estamos muito felizes de que o projeto de retorno às atividades para o automobilismo tenha sido bem aceito. É muito importante para toda a comunidade do esporte a motor a volta das corridas”, diz Carlos Col, CEO da Vicar, organizadora da Stock Car. “Mesmo que as corridas aconteçam sem público, trata-se de uma atividade econômica importante, que gera empregos e sustenta muitas famílias. Estamos há meses seguindo as orientações das autoridades, sempre respeitando a prioridade, que é ter condições de realizar as corridas dentro do que as autoridades sanitárias considerem seguro. Estamos prontos para empregar um protocolo de segurança extremamente rígido”, completa Col.

Temporada 2020 – Em função da quarentena, a Stock Car adiou as etapas marcadas para o primeiro semestre. Mas a categoria confirmou a intenção de realizar oito encontros ao longo dos meses seguintes. “A intenção é que quatro deles tenham etapas disputadas também aos sábados, para repor as perdidas por conta da quarentena, de forma que no total tenhamos doze etapas válidas pelo campeonato de 2020”, explica o dirigente. A temporada também marcará a estreia de dois novos carros na competição: o Corolla Stock Car, da estreante Toyota, e o novo Cruze Stock Car, da Chevrolet, ambos dentro do projeto técnico que colocará na pista modelos com linhas totalmente baseadas nos encontrados nas concessionárias das duas marcas.