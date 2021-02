Stock Car tem novo CEO

Promotora da Stock Car e da Stock Light, a Vicar anunciou nesta segunda-feira (01/02) que Fernando Julianelli assumirá o cargo de CEO da empresa a partir de fevereiro, a convite da própria Vicar e de Carlos Col, que ocupava o cargo. Com a medida, Col, que dirigiu a restruturação da companhia e inclusive trouxe Julianelli para a empresa, passará para o conselho consultivo, dedicando-se às áreas técnica e desportiva.



Envolvido com o automobilismo desde os 12 anos de idade, Fernando Julianelli tem a velocidade e o esporte a motor como paixões. Em uma trajetória que inclui cargos de destaque em grandes agências de publicidade e empresas do setor automotivo, o executivo de 47 anos também foi piloto, dono de equipe, empresário do segmento de marketing esportivo, patrocinador e promotor de grandes eventos como XGames, GT3, Copa Clio, Mitsubishi Cup, entre outros.



“Cheguei à Vicar em outubro bastante entusiasmado com a missão que teria pela frente, como VP Comercial e Marketing. E agora só posso dizer que é uma honra assumir a posição de CEO da Vicar, tendo categorias como a Stock Car e a Stock Light no portfolio. E continuar contando com o Col ao meu lado é uma configuração perfeita para seguirmos adiante com o excelente trabalho que foi executado nestes anos da gestão dele”, diz Julianelli. “Em poucos meses, já realizamos muitas coisas juntos. E em 2021 vamos ampliar as bases que lançamos. É um grande desafio, mas a Vicar tem um time à altura”, completa o novo CEO da Stock Car.





Foco na gestão técnica – Ex-piloto da Stock Car, Carlos Col se notabilizou pelo forte comando na gestão da categoria, mas sempre teve na área técnica seu principal foco. Foi dele a iniciativa de introduzir na categoria, ainda em 2000, os primeiros chassis desenvolvidos especificamente para as competições. Col também liderou o desenvolvimento dos projetos dos novos Toyota Corolla e Chevrolet Cruze adotados em 2020, assim como o regulamento técnico e desportivo, o que resultou em uma temporada espetacular, com 13 vencedores em 18 largadas e grids com 20 carros em meio segundo.

“A área técnica é minha paixão desde sempre. Foi por isso que me tornei piloto e também por isso me dediquei tanto a esse aspecto na Stock Car”, explica Carlos Col. “Aos 66 anos de idade, eu acho que minha missão como CEO nesta minha segunda passagem pela Vicar foi completada com o lançamento dos novos carros e a aprovação do regulamento técnico e desportivo no ano passado. A chegada do Julianelli para ser VP Comercial e de Marketing, atendendo a um convite meu, foi o que faltava para me sentir confortável para tomar a decisão de focar no que realmente gosto. Eu já havia me aposentado, deixando a Vicar em 2013, e apenas retornei em 2019 por que era necessária essa restruturação. Mas o automobilismo é uma paixão e vi que também não quero ficar longe definitivamente. Então, o melhor dos mundos será ter mais tempo para continuar na direção técnica e ter o Julianelli no comando da empresa. O Julianelli tem feito um excelente trabalho e acho que esta é a hora dele”, detalha o experiente gestor da Stock Car.