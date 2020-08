Stock Car lança Corrida do Milhão Solidário

Maior prova do automobilismo brasileiro e sul-americano, a Corrida do Milhão de 2020 será também um evento engajado no combate ao coronavírus. Nesta segunda-feira (17), a Stock Car anunciou que pela primeira vez o prêmio da vitória não será destinado ao vencedor da prova, mas sim a entidades assistenciais que lutam contra o avanço da pandemia, na forma de doações de produtos. Dessa maneira a comunidade da Stock Car e seus parceiros pretendem colaborar com o esforço nacional no combate à doença.

Agora com o título de “Corrida do Milhão Solidário” e agendada para o próximo domingo (23) em Interlagos, a prova será mostrada ao vivo pela TV Globo, a partir das 10 horas. A iniciativa nasceu com a meta de arrecadar o equivalente a R$ 1 milhão em itens como EPIs (equipamentos de proteção individual), medicamentos, produtos de higiene pessoal, cestas básicas e serviços, para serem distribuídos ao longo do segundo semestre em várias regiões do país. Mas já no lançamento a meta foi atingida, através das doações de empresas que aderiram ao projeto: Eurofarma, Banco BV, Nutriex e Rennova.

O anúncio também confirma que a corrida seguirá os rígidos protocolos de segurança sanitária já observados em sua primeira etapa, dia 26 de julho, em Goiânia. “A Stock Car já possui uma tradição em campanhas sociais. Por exemplo, em 2019 trocamos ingressos por agasalhos no inverno e depois por alimentos que foram destinados à Legião da Boa Vontade (LBV) em todo o país. Também fizemos uma bem-sucedida campanha pela segurança no trânsito, durante o Movimento Maio Amarelo”, explica Carlos Col, CEO da Vicar.

Em função da quarentena, a Stock Car adiou as etapas marcadas para o primeiro semestre e retomou as atividades em 26 de julho, com a corrida disputada no Autódromo Internacional de Goiânia. A categoria pretende manter o calendário do segundo semestre, que terá um total de oito finais de semana, sendo quatro deles com uma prova no sábado e outra no domingo. Dessa forma, a Stock Car vai manter a programação de 12 etapas da temporada 2020.

Eurofarma – Patrocinadora da atual equipe campeã, com o piloto Daniel Serra, a fabricante de medicamentos tornou-se cotista da ação na primeira hora, reconfirmando seu engajamento com as causas sociais. “A Eurofarma sempre esteve comprometida com inúmeras iniciativas ligadas à responsabilidade social, porque isso faz parte do DNA da empresa. Durante esse período de pandemia, a empresa se voltou para diversas ações com o objetivo de amenizar problemas ligados às áreas da saúde e social. Por esse motivo, aceitamos participar da Corrida do Milhão Solidário, que está ligada ao esporte no qual nossa marca está presente, e terá um grande impacto junto às organizações que atuam em comunidades com maior vulnerabilidade social “, diz Janaína Procópio, gerente de responsabilidade corporativa e eventos da empresa.

Banco BV – A instituição financeira está presente na categoria desde 2017 como patrocinadora do carro da volta rápida e de camarotes, visando o relacionamento com sua rede de cerca de 20 mil lojas de veículos em todo o Brasil. O apoio do banco BV à Corrida do Milhão Solidário integra uma série de ações que a instituição promove para o combate à pandemia de covid-19 dentro da campanha #LeveASério, que busca dar apoio às famílias vulneráveis e à infraestrutura hospitalar. “A Stock Car é uma modalidade importante dentro das ações de relacionamento do BV com os lojistas parceiros no País. O apoio à Corrida do Milhão permite também que possamos integrar nossas ações nesta pandemia que já beneficiaram mais de 550 mil pessoas. O BV doou R$ 30 milhões e abriu uma campanha online que arrecadou R$ 2,8 milhões para iniciativas que estão ajudando hospitais e famílias a enfrentar os impactos da crise”, afirma Celso Rocha, diretor de distribuição e varejo do banco BV.

Nutriex – Fundada em 2000, a Nutriex atua na industrialização, importação e distribuição de produtos hospitalares, cosmecêuticos, nutracêuticos e cosméticos. Na área hospitalar, fornece agulhas, escalpes e sistemas de segurança; no mercado nutracêutico, produz suplementos à base de vitaminas e minerais. No segmento de segurança do trabalho, é líder no fornecimento de filtro solar, entre outros produtos.

Rennova – É a linha completa de preenchedores faciais a base de ácido hialurônico da Innovapharma, empresa que atua há mais de uma década no desenvolvimento de produtos de estética facial e corporal de alta tecnologia e qualidade. Presente em mais de 23 países, tem sua tecnologia desenvolvida em centros de referência do setor, como Áustria e Israel.

Confira a programação do final de semana da Corrida do Milhão Solidário:

Sexta-feira, 21 de agosto

9h00 às 9h15: shakedown Stock Car

9h30 às 9h45: shakedown Stock Light

10h00 às 11h10: treino livre 1 Stock Car

11h25 às 12h35: treino livre 1 Stock Light

14h00 às 15h10: treino livre 2 Stock Car

15h25 às 16h35: treino livre 2 Stock Light

Sábado, 22 de agosto

9h00 às 9h32: classificação Stock Car

9h45 às 10h15: treino livre 3 Stock Light

11h00 às 11h40: corrida 2ª etapa Stock Car

12h15 às 12h35: classificação Stock Light

14h28 às 14h58: corrida 3ª etapa Stock Light

Domingo, 23 de agosto

8h15 às 8h47: classificação Stock Car

10h13 às 10h43: Corrida do Milhão Solidário Stock Car, 3ª etapa

11h58 às 12h28: corrida 4ª etapa Stock Light