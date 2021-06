Stock Car cria ‘SAC’ do fã

Promotora da Stock Car Pro Series, a Vicar anunciou a implantação do Stock ID, sistema que visa facilitar as interações entre a principal categoria do país e seus fãs. Com a nova ferramenta, o público poderá trafegar e adquirir produtos e serviços em todo o ecossistema da categoria de forma simples e personalizada, enquanto a Stock Car passará a atender com mais eficiência e precisão as demandas e anseios de seu público. A iniciativa faz parte do projeto de modernização da Stock Car Pro Series, um processo que tem gerado grandes avanços em todas as áreas nos últimos dois anos.

“O Stock ID é uma espécie de identidade individual do fã. Onde quer que ele interaja com a categoria, estará aprimorando sua experiência com a Stock Car. Mas sempre com uma experiência completamente baseada nas informações daquele fã específico. Serão possíveis desde coisas simples e corriqueiras, como a aquisição de ingressos e produtos oficiais, até interações mais complexas e personalizadas, como é o caso atual da votação online que ajuda os pilotos nas corridas”, destaca Fernando Julianelli, CEO da Vicar, referindo-se também ao Claro 5G Fan Push featuring Qualcomm® Snapdragon™ 5G Mobile Platform, pleito que dá aos seis eleitos o direito de usar o botão de ultrapassagem uma vez a mais nas corridas.

Os Stock ID proporcionará ao fã vantagens como ofertas exclusivas, venda de ingressos com prioridade de compra e até concorrer a brindes e participar de promoções com pilotos e patrocinadores da categoria. “Os dados serão utilizados unicamente pela Stock Car e vão permitir que cada indivíduo da nossa comunidade seja visto como alguém com preferências e características pessoais e únicas. Isso vai nos ajudar não apenas a atender melhor essas pessoas, como também a criar experiências mais individualizadas e, portanto, mais inteligentes e prazerosas. É um grande avanço na nossa rede de relacionamento com os fãs de automobilismo de todo o Brasil”, completa Julianelli.

Implantação – O Stock ID foi desenvolvido pela Fanbase, startup que detém uma plataforma de gestão centralizada de fãs e que já assina outros projetos para entidades esportivas, como as Confederações Brasileiras de Basquete e Rugby e a Liga Paulista de Futsal. A fase de implantação é um censo no ambiente virtual, que a categoria já está realizando com os fãs que visitam suas mídias.

“O censo é a base que vai nos permitir a conexão inicial com o fã”, diz Rafael Mangabeira, CEO da Fanbase. “A partir desse cadastro, cada vez que os fãs entrarem em contato com a Stock Car, poderemos entender melhor o que eles buscam na categoria e como podemos atender a essas expectativas. É um processo de construção de um relacionamento duradouro no qual todos ganham, tanto a categoria, que passa a entender as expectativas dos aficionados, como o fã, que passará a ter uma experiência cada vez mais personalizada e agradável”, completa Mangabeira.

A Stock Car Pro Series volta à pista nos próximos dias 19 e 20 de junho, para a realização da primeira rodada dupla da temporada, no Autódromo Velocitta. Com provas no sábado e domingo, o encontro valerá pela terceira e quarta etapas da temporada.