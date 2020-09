Stock Car entra em pista no final de semana

A Stock Car entra na pista no próximo final de semana para a realização de três corridas que colocarão em jogo pela primeira vez um máximo de 84 pontos possíveis de serem conquistados pelos competidores. Com uma prova no sábado (3) valendo 30 pontos para o vencedor, e duas no domingo, concedendo respectivamente 30 e 24 pontos, a disputa que será realizada em Cascavel será a primeira com a pontuação máxima possível em um mesmo final de semana.

Em função da pandemia, que obrigou todos os eventos esportivos a reverem seus calendários, a Stock Car concentrou as doze etapas previstas para 2020 no segundo semestre. Por isso, alguns encontros receberão duas etapas, como é o caso de Cascavel, onde a corrida do sábado valerá pela quinta etapa e as duas do domingo corresponderão à sexta etapa. Até o momento, o encontro que havia colocado em jogo mais pontos aconteceu em agosto, em Interlagos, concedendo 60 pontos divididos em duas provas.

Vitória ou estratégia – Com uma vitória na temporada, Rubens Barrichello (Toyota Corolla) lidera a classificação com 105 pontos, seguido por Ricardo Zonta (Toyota Corolla, 100 pontos) e Ricardo Maurício (Chevrolet Cruze, 99). Apesar de a vitória ser o objetivo sonhado por todos, a estratégia de boa parte do grid será obter o máximo de pontos possíveis visando o final do campeonato. Foi o caso do jovem Gabriel Casagrande (Chevrolet Cruze), que na rodada anterior, em Londrina, foi o maior pontuador entre todos os competidores. O piloto de 25 anos faturou 43 pontos naquela ocasião, ou 79% dos 54 possíveis.

Entre os líderes, somente Barrichello já venceu no traçado paranaense – duas vezes, em 2014 e 2016. Mas o maior vencedor da categoria é Marcos Gomes, com três primeiros lugares (dois em 2013 e um em 2014). A temporada, no entanto, tem favorecido o surgimento de novos nomes no degrau mais alto do pódio. Foram os casos de Rafael Suzuki e Nelsinho Piquet, que obtiveram suas primeiras vitórias na Stock Car nas etapas de Londrina e Interlagos, respectivamente.

Cobertura ao vivo – A Stock Car continua seguindo o protocolo de segurança, que prevê corridas sem a presença de público. Mas as atividades em Cascavel, que se concentrarão no sábado e domingo, contarão com bastante cobertura televisiva para os fãs. Os treinos livres poderão ser acompanhados pelo Youtube a partir das 10h30, com a definição do grid (13h10) e a primeira das três corridas (15h55) ao vivo pelo Sportv2. No domingo, o classificatório (8h55) e as duas provas (11h00) também serão ao vivo pelo canal pago.

Maiores vencedores em Cascavel ainda em atividade:

1 – Marcos Gomes, 3 vitórias

2 – Rubens Barrichello e Átila Abreu, 2

6 – Thiago Camilo, Vitor Genz e Cacá Bueno, 1

Vencedores das etapas realizadas pela Stock em 2020:

Goiânia: Ricardo Zonta e Rubens Barrichello

São Paulo: Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta

Londrina: Rafael Suzuki e Ricardo Mauríci

Classificação do Campeonato após quatro etapas:

1 – Rubens Barrichello, 105 pontos

2 – Ricardo Zonta, 100

3 – Ricardo Maurício , 99

4 – Cesar Ramos, 97

5 – Nelson Piquet Jr, 83

6 – Thiago Camilo, 78

7 – Átila Abreu, 75

8 – Rafael Suzuki, 72

9 – Allam Khodair, 68

10 – Gabriel Casagrande, 60

11 – Bruno Baptista, 59

12 – Daniel Serra, 58

13 – Cacá Bueno, 58

14 – Denis Navarro, 44

15 – Julio Campos, 44

16 – Diego Nunes, 36

17 – Gaetano Di Mauro, 33

18 – Guilherme Salas, 32

19 – Galid Osman, 32

20 – Lucas Foresti, 32

21 – Matias Rossi, 28

22 – Pedro Cardoso, 25

23 – Tuca Antoniazi, 14

24 – Vitor Genz, 11

25 – Marcos Gomes, 9

26 – Vitor Baptista, 8