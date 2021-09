Startups com vagas de emprego. Tem também na região

A FITec – Fundação para Inovações Tecnológicas – lança chamada para o seu Programa de Contratação de Estagiários e Trainees de Software para alunos do penúltimo e último ano de cursos universitários de Engenharia, Computação, Matemática e afins. O trabalho poderá ser presencial, no sistema home office ou misto, nas unidades da instituição em Recife, Campinas, São José dos Campos e Belo Horizonte.

Criada na década de 90, a FITec é um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) credenciado pelos órgãos competentes do Brasil. Possui mais de 350 profissionais entre doutores, pós-doutores, mestres, pós-graduados, graduados e técnicos, com vasta experiência em Transformação Digital, Inteligência Artificial, Ciência de Dados, IoT (Internet das Coisas), Energia e Engenharia de Produção. Estão sendo oferecidas 20 vagas. As inscrições para o programa estão abertas e podem ser feitas no link https://fitec.gupy.io/. Os candidatos selecionados passarão pelas etapas de testes, entrevistas e treinamento antes da contratação. Os primeiros testes estão previstos para o dia 13 de setembro, com início do treinamento no dia 20 deste mês. As contratações serão efetivadas até 20 de outubro.

O processo de seleção prevê teste para comprovação de habilidade em pensamento lógico e na criação e entendimento de algoritmos, independentemente da linguagem de programação. Uma vez selecionados, os candidatos receberão capacitação em linguagens de programação e farão treinamento e teste de conclusão do curso nas áreas de interesse de contratação. Os aprovados serão contratados como funcionários “trainee”, caso já tenham acumulado horas de estágio suficientes para a conclusão do curso. Após a formatura, serão reenquadrados, se obtiverem bom desempenho. Os que não tiverem horas suficientes para se formar serão admitidos como estagiários e efetivados no fim do estágio.

A reconhecida experiência de mercado e a qualificação dos colaboradores da FITec já foram aplicadas em mais de 650 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a concepção de mais de 200 equipamentos eletrônicos. Suas soluções foram instaladas em mais de 25 países, com casos de sucesso de desenvolvimento de projetos nos setores de Indústria 4.0, Logística, Telecom, IoT, Energia, Agroindústria, Mineração, Educação e Saúde.