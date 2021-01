Startup lança curso gratuito para criar chatbots

Devido a grande participação dos robôs virtuais nas necessidades dos consumidores, a Ubots, startup gaúcha especializada em desenvolver soluções de atendimento digital, acaba de lançar o curso online “Como criar um chatbot”, que tem como objetivo ensinar de maneira simples e prática como desenvolver chatbots, sem a necessidade de conhecimentos sobre programação.

“Durante o curso os alunos poderão utilizar nossa plataforma e aprender todos os passos para a criação dos bots de forma 100% gratuita”, explica o CEO da Ubots, Rafael Souza.

Com início em 25 de janeiro, os interessados podem realizar a inscrição pelo site: https://conteudos.ubots.com.br/como-criar-um-chatbot. Os conteúdos serão disponibilizados de forma online, com vídeos anexados a plataforma do YouTube, além disso, os alunos irão receber materiais extras, para ajudar na compreensão do conteúdo apresentado.

O curso será dividido em cinco módulos, são eles: benefícios de utilizar a tecnologia, princípios básicos sobre os chatbots, criando o chatbot com foco no fluxo de conversas e a publicação e teste do bot e curadoria. Alguns módulos possuem atividades práticas para que os alunos exercitem o conteúdo que foi apresentado.

“Este é o primeiro curso que desenvolvemos, estamos trabalhando nos conteúdos desde a segunda quinzena de novembro de 2020, para que qualquer pessoa possa aprender a criar chatbots, sem precisar ter conhecimentos sobre programação ou ter qualquer programa instalado no computador”, completa Marcos Alves, Head of Growth da Ubots.

Ao final do curso os alunos receberão um certificado de conclusão. Para mais informações, acesse: https://conteudos.ubots.com.br/como-criar-um-chatbot.