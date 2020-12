Startup de Americana aposta em criptomoeda e pequeno investidor

75% é a quantidade de investidores do mercado de criptomoedas que afirmam ter medo de perder o dinheiro investido, por se tratar de uma operação de risco. Esse dado foi obtido através de um levantamento realizado pela fintech BlueBenx com 310 pessoas.

O mercado digital é, de fato, um mercado arriscado. Isso porque ele faz parte da chamada renda variável, que consiste em investimentos com retornos não previsíveis e dinâmicos. A relação do risco x retorno é muito presente nessa modalidade de investimento: quanto maior o risco, maior pode ser o retorno.

Quando falamos de criptomoedas, estamos falando de uma modalidade que faz parte dos investimentos em renda variável e que são arriscados. Pensando nisso e considerando a quantidade de investidores que têm medo de perder dinheiro com essa aplicação, a Gocap Inteligente, startup de intermediação de investimentos, criou em seu modelo de negócios o sistema de aporte inicial garantido. Desta forma é possível minimizar qualquer tipo de perda que venha a acontecer.

Aporte inicial garantido

Max Cavalheiro, CEO da Gocap, diz que umas das maiores preocupações relatadas por seus clientes é justamente o medo de investir em criptomoedas e perder o dinheiro. Por esse motivo o melhor caminho encontrado por ele e sua equipe, foi o aporte inicial garantido.

“O diferencial da Gocap é justamente o atendimento especial e a atenção que damos a cada um de nossos clientes. E as nossas ações sempre são pensando neles! Por isso acreditamos que garantir esse aporte inicial pode ser uma maneira de tranquilizar os investidores e incentivar eles a investirem para aumentar as chances de ganho de rentabilidade”, diz Cavalheiro.

Carteira de natal

A Gocap está realizando uma campanha que é carteira de natal. Com o aporte inicial garantido, a startup criou essa modalidade de carteira, que tem o objetivo de realmente presentear, tanto os que já são clientes, quanto quem ainda não investe com a empresa.

“A gente entende que cada vez mais as pessoas estão entendendo a necessidade de investir, e que a renda variável pode ser um caminho interessante, já que pode trazer ótimos rendimentos. Mas infelizmente esse tipo de investimento ainda não é tão acessível”, diz Cavalheiro que reforça a necessidade de tornar os investimentos o mais acessíveis possível de todas as pessoas.

A Gocap já tem como propósito um valor mínimo acessível, mas para incentivar ainda mais as pessoas a investirem, criaram a carteira de natal. “O dinheiro do 13º salário e das férias, por exemplo, pode ser aplicado com consciência fazendo com que renda oportunidades para o investidor! E a carteira de natal chega exatamente neste momento”, acrescenta Cavalheiro.

A Gocap Inteligente é uma intermediadora de ativos que está no mercado desde novembro de 2018, trabalhando com o mercado digital. A startup foi fundada por Max Cavalheiro, que é o CEO da empresa. Sem a ajuda de investidores ou sócios, a Gocap cresceu em apenas um ano, o que estava previsto para crescer em cinco anos. Hoje, a startup conta com cerca de 50 colaboradores, somando os que trabalham direta ou indiretamente para a empresa.

Hoje o principal objetivo da startup é desmistificar a ideia de que os investimentos só devem ser feitos por pessoas que têm muito dinheiro, ou que é difícil investir.