Startup Brasileira faz máquina de desinfecção de 8 minutos

Um grupo de brasileiros da Startup BioGuard criou uma máquina que desinfeta sozinha ambientes de vários tamanhos, especialmente por causa da pandemia do coronavírus. Em um mês, a máquina que mata todas as partículas virais de qualquer ambiente e sem molhar objetos, já está sendo usado pela CPTM, já foi exportado para o Canadá, usado pelas escolas e universidades para cumprirem a volta ás aulas, empresas de limpeza, hospitais, comércios, hotéis e até plataformas de petróleo.

A tecnologia 100% nacional capaz de descontaminar rapidamente os ambientes, eliminando os organismos vivos presentes no ar e nas superfícies dos objetos, incluindo fungos, bactérias e vírus é o estado da arte no combate ao coronavírus.

Andre Tchernobilsky, CEO da BioGuard diz que a máquina, comercializada com o nome de BGtech-19, realiza uma aspersão atomizada de ar com sanitizantes diluídos em água de forma homogênea, possibilitando o preenchimento completo de um ambiente de maneira rápida e eficaz. A névoa é formada por gotículas, que podem ainda serem ionizadas eletronicamente, com desinfetantes de até 12 micrometros. Nanopartículas catiônicas ajudam a fazer a impregnação das gotículas contaminadas, abatendo e levando-as para a superfície.

Com um computador de bordo, o BGtech-19 monitora a temperatura e umidade relativa do ambiente, de forma que quando o volume está saturado, o desligamento é automático. Isso significa que toda gotícula contaminada foi abatida para a superfície. O robô somente utiliza desinfetantes aprovados pela Anvisa.

O coronavírus pode ficar suspenso no ar por pelo menos 3 horas. Já em superfícies como plástico, madeiras e metais ele se mantém vivo por até 72 horas. Com o Bgtech-19 da Bioguard e sua alta vazão e pressão, áreas inteiras são preenchidas em poucos minutos, sendo um dos principais diferenciais do equipamento. “Em um hospital, a limpeza manual leva até 60 minutos com duas pessoas por quarto fazendo a limpeza. Usando nosso equipamento esse tempo reduz mais de 50%. Em motéis garantimos a eficiência da higienização e rápida liberação dos quartos em minutos, que sem isso, leva até 1 hora”.

O equipamento é fornecido em três modelos que podem atender ambientes em poucos minutos, de 30m2 a 250 m2 com uma só maquina. Por exemplo, residências, hotéis e clinicas, escritórios, salas de aulas, comércio, lajes e centros comerciais. Ainda pode se colocar máquinas em série para espaços acima de 250 m2.

O BGTech-19 também está disponível para compra no mundo todo ou locação no Brasil. Para Tchernobilsky, a sanitização será necessária mesmo após vacinas, já que as pessoas mudaram seus hábitos e suas preocupações. Além da desinfecção, a máquina poderá ser usada para abatimento de ácaros em ambientes com muito pó e também no combate ao mosquito da dengue.