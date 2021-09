Startup aposta no mercado funerário

Lançada recentemente, a empresa de assistência e plano funerário Prabem (Startup) chega trazendo inovações em um mercado tão tradicional. Com grandes investimentos em tecnologia, ela é pioneira na venda de serviços 100% online, com planos de cobertura nacional, que incluem cremação e assistência funeral pet, entre outros benefícios.

Além da tristeza pela perda de uma pessoa, o momento do luto é ainda mais difícil pela quantidade de decisões e burocracias que envolvem a morte. Com a pandemia, o sistema funerário ficou muito sobrecarregado e, nessa hora, quem não tem um plano paga muito caro pelos serviços de translado, ornamentação, urna e demais documentações, ou depende do sistema municipal para fazer a cremação ou o sepultamento. Os planos funerários foram criados para atender essas demandas, 24 horas por dia, cuidando de todo o processo de preparativos de velório e sepultamento ou cremação.

“A missão da Prabem é proteger e amparar as famílias em um dos piores momentos da vida delas. O que buscamos, por meio de nosso trabalho, é amenizar, o quanto for possível, o sofrimento das pessoas na hora do luto, oferecendo planos acessíveis e com benefícios em vida”, diz Vinicius Chaves Mello, diretor-executivo do grupo Riopae, que administra a Prabem.

Os planos funerários da Prabem podem ser adquiridos diretamente pelo site prabem.com.br, com preços menores que os do mercado, a partir de R$ 8,11. Além da assistência funeral completa, os planos contam com diferenciais, como seguro de vida e de acidentes pessoais para o titular do plano, participação em sorteios semanais e acesso ao clube de vantagens, com descontos em estabelecimentos como Carrefour, Avon e Centauro. Todos os planos oferecem também cremação, ao associado e aos dependentes – que não precisam ter vínculo familiar – e assistência pet, que garante um funeral digno aos animais de estimação.

Para o lançamento da marca, o valor investido de R$ 500.000,00 foi direcionado para aquisição da plataforma tecnológica, contratação de pessoas e ações de marketing e divulgação, para que todo o serviço seja online e com suporte 24 horas. Para a campanha de marketing foi escolhido o personagem Nerso da Capitinga, interpretado pelo ator Pedro Bismarchi. Famoso pelo bordão “morreu!”, ele aparece no site e nos materiais de divulgação tratando o tema de forma direta e simples.

A morte é um assunto que as pessoas não gostam de pensar e, por isso, não buscam se informar sobre o assunto e evitam planejar esse momento. Além disso, a abordagem na hora de oferecer um plano causa desconforto, pois geralmente é através de ligações ou e-mail. “Acreditamos que o e-commerce seja uma opção menos invasiva, já que os serviços ficam à disposição para a contratação de forma totalmente online, mas com todo o suporte necessário para quem tiver dúvidas. Estamos entrando agora no mercado paulista e, embora os planos tenham cobertura nacional, faremos o lançamento em outros estados, ainda neste ano. Além dos mais de 120 mil clientes atuais, nossa meta é atingir 150 mil vidas protegidas até o final de 2022”, pontua Vinicius.

Ainda de acordo com ele, “ter um plano funerário tanto traz a segurança e a tranquilidade de contar com os serviços necessários na hora da perda de um parente, quanto garante que nossos familiares estarão amparados, caso aconteça uma fatalidade conosco”, conclui.

Sobre Vinícius Chaves Mello

Formado em Gestão Financeira, pós-graduado em Gestão e Planejamento Empresarial e MBA em Marketing e Comunicação, construiu sua carreira no Rio Grande do Sul, atuando nas áreas administrativa e comercial. É diretor executivo da Riopae desde 2014.

Sobre o Grupo Riopae

Fundada em fevereiro de 2000, a Riopae começou a sua história com a oferta de planos funerários na cidade de São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Atualmente, o Grupo atua na Região Metropolitana do Rio de Janeiro com a Riopae, que proporciona aos seus associados serviços de amparo ao luto e plano funeral, e também na cidade do Rio de Janeiro, por meio da Casa Funerária São João Batista, na Barra da Tijuca, com o serviço de assistência diferenciada e totalmente exclusiva. Recentemente, lançou a Prabem para atender o mercado nacional através do e-commerce de planos funerários. O Grupo investe fortemente em ações de responsabilidade social por meio do patrocínio de atletas da Baixada Fluminense de diversas modalidades, além de apoio a ABRINQ, Retiro dos Artistas e aos abrigos Novo Amanhecer e São Francisco de Assis.

