StartUp abre vaga pra CEO

A empresa ALEVE LegalTech Ventures, com sede em Belo Horizonte, está em busca de um profissional para preencher a vaga de CEO, do inglês Chief Executive Officer, que significa Diretor Executivo. A organização, que atuará apoiando startups de tecnologia na área do Direito, é fruto da parceria entre o escritório Andrade Silva Advogados e a FCJ Venture Builder.

As Legaltechs, empresas de tecnologias especializadas em sanar problemas do setor jurídico, crescem a cada ano. No Brasil, a Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs (AB2L), já conta com 388 associados. Porém, por ser uma área ainda em desenvolvimento, muitas empresas do ramo encontram dificuldades para se estabelecer no mercado. Pensando nisso, a ALEVE auxiliará startups do setor, para que essas possam crescer com rentabilidade.

Para a função de CEO, profissionais de todo o país podem se candidatar à vaga, que é em home office. Podem concorrer pessoas com formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia ou áreas afins. Além disso, é esperado que o candidato tenha disposição e desenvoltura para exercer diversas atividades na área de investimento e inovação.

Dentre os benefícios, serão oferecidos remuneração compatível com o mercado de trabalho, flexibilidade de horários e uma parceria com a empresa PsicologiaViva, uma plataforma de psicólogos online, que busca oferecer bem-estar e saúde mental para os funcionários. Para se candidatar ou ter mais informações sobre a vaga, os interessados devem acessar o site: https://fcjventurebuilder. gupy.io/jobs/624976? jobBoardSource=gupy_public_ page

Sobre as empresas

O escritório Andrade Silva Advogados, que atua há mais de 21 anos com Direito de Negócios, tem unidades em Minas Gerais, Brasília e São Paulo, atendendo empresas de pequeno, médio e grande porte por todo país. Com uma equipe multidisciplinar, o escritório atua nas áreas Tributária, Societária, Mercado de Capitais e M&A, Cível e Contratos, Recuperação de Empresas, LGPD, Relações de Trabalho e Consumo e Ambiental, sempre pela ótica das pessoas jurídicas.

A FCJ Venture Builder atua desde 2013 e tem sede em Belo Horizonte. Foi a primeira do ramo no Brasil de venture builder, organização que constrói startups usando recursos próprios. O Grupo FCJ possui presença nos principais polos de inovação do país e em diferentes verticais do mercado; buscando sempre introduzir novidades no mercado. Por meio da parceria, as empresas esperam incorporar a inovação aberta, proporcionando um ambiente onde as startups colaboram entre si. Com a ALEVE, as organizações dão mais um passo para o desenvolvimento do setor jurídico e tecnológico no Brasil.