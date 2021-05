Star Wars Day este dia 4 de maio. Restaurante entra na onda

Para comemorar o Star Wars Day, dia 04 de maio, a rede de restaurantes casual dinner Let´s Eat preparou uma ação que premiará, com uma porção de Onion Rings, clientes que estiverem trajados com roupas de personagens do filme na data comemorativa. A ação valerá para quem jantar em uma das lojas da rede ou fizer um pedido pelo delivery e postar uma imagem no Instagram.

Com onze lojas espalhadas pelo estado de São Paulo e uma em Minas Gerais, a rede de restaurantes comemora a data desde 2019. “Nossos restaurantes são decorados com objetos e imagens de filmes, séries e momentos importantes do esporte. A saga Star Wars está presente em todas as lojas, e eu, pessoalmente, sou um fã dos filmes”, explica o criador da rede Let-s Eat, Marcos Nunes.

Segundo Nunes, o dia 04 de maio foi o escolhido para se comemorar o Star Wars Day em razão da frase mais famosa da saga: “Que a Força esteja com você”. Em inglês, idioma original da obra, a citação fica “may the Force be with you”, algo muito parecido com “may the fourth be with you”, um trocadilho que, traduzido, significa: Que o 4 de maio esteja com você.

Let´s Eat

A Let´s Eat é uma rede de restaurantes inspirados nas tradicionais casual dinning norte-americanas inaugurada em 2010 e presente em 12 cidades brasileiras. Os restaurantes Let´s Eat oferecem steaks, hambúrgueres gourmet, comida mexicana e american BBQ, além de uma experiência única.