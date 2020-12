Spotify e TikTok. As grandes apostas de canais para 2021

A pesquisa “Perspectivas para o Mercado Digital” apontou que as grandes apostas de canais para 2021 serão Spotify e TikTok. Realizado pela mLabs, plataforma online de gestão de redes sociais para pequenos negócios, o levantamento mostra os dois apps empatados com 28% dos votos. Ano passado o TikTok também estava em primeiro lugar (26%) e o Spotify em segundo (21%). A grande variedade de podcasts impulsionou o crescimento do Spotify como um grande canal de negócios.

“A quarentena acelerou a adoção de estratégias digitais, principalmente para os pequenos negócios. Eles iniciam sua presença nas redes sociais e é por isso que a profissão de analista de social media está em alta, assim como o monitoramento das redes sociais e social ads se tornaram ainda mais relevantes”, avalia Rafael Kiso, fundador e CMO da mLabs.

Realizada com 2.392 profissionais que tomam decisões dentro de agências e empresas, a pesquisa aponta o Telegram na segunda posição (22%) das grandes apostas. O levantamento também indica que a profissão de Analista de Social Media e Comunidades (75%) será a mais requisitada no próximo ano pelas agências de comunicação e empresas. Na segunda e terceira posição, respectivamente, estão Analista de Inbound (64%) e Programador Web (61%).

Quanto aos canais que devem receber mais atenção e esforço das agências e empresas, a pesquisa mostra que o Instagram (96%), o Whatsapp (88%) e o Facebook (83%) seguem na liderança, o que reforça a força e relevância de cada um deles. “Os canais de performance comprovadas geram segurança para as empresas do ecossistema digital. O retorno em publicidade nestes apps é praticamente garantido, o engajamento é alto a um custo acessível”, explica Kiso.

Nas três primeiras colocações em investimento em tecnologia para 2021, o Monitoramento de Redes Sociais (86%) aparece em primeiro lugar, seguido por Automação de Marketing (77%) e SAC Social/ Social CRM (71%). “Ano passado, o Monitoramento de Redes também estava em primeiro lugar, AI em segundo e Apps mobile em terceiro. Este ano ficou mais claro para os decisores que é a hora de entender de uma vez por todas como performar usando ferramentas de automação e social CRM, antes mesmo de olhar para AI nativamente”, avalia Kiso.

Quando o tema é estratégias, os investimentos serão centrados em Social Ads (85%), SEO (81%) e Links Patrocinados (81%). Ano passado, SEO estava em primeiro lugar (69%), Branded Content em segundo (67%) e Social Ads em terceiro (60%). A mudança no ranking este ano mostra a necessidade mais latente de vender, principalmente através das redes sociais. “Fica claro também a barreira que muitos tinham em usar Social Ads, mantendo-se mais no alcance orgânico. Agora não tem jeito, tem que usar. O alcance orgânico morreu”, explica Kiso.

A pandemia da Covid-19 também mudou hábitos e aponta tendências para as práticas de negócios. Os Webmeeting e as reuniões online (91%) ficam na primeira posição do ranking, seguidos pelos treinamentos online (88%) e pelos webinars e eventos online (86%).

Para conhecer a íntegra da pesquisa, clique aqui

A mLabs é uma plataforma SaaS tudo-em-um para gerenciar o marketing em redes sociais e os relacionamentos de mídia social. Com a mLabs você economiza tempo e gerencia todas as suas redes sociais com recomendações inteligentes baseadas em seu histórico. Você pode agendar postagens, responder a comentários e mensagens diretas na caixa de entrada, acompanhar o feed de conteúdo, analisar métricas de conteúdo e concorrência, aprovar conteúdo com clientes (caso você seja uma agência), impulsionar posts com campanhas e gerar relatórios interativos.