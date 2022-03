Sport Bet não se limita ao futebol. Descubra outras modalidades para investir

Mesmo se você não torce para nenhum time de futebol e não acompanha os campeonatos nacionais ou internacionais, com certeza já ouviu falar em sport bet. A prática que propõe unir a paixão nacional por futebol com a emoção da aposta, e ainda, de lambuja, traz a possibilidade de lucro.

As apostas esportivas, ou sport bet, já estavam disponíveis no Brasil a alguns anos, porém, em 2020 o mercado deu um salto. Em uma pesquisa realizada em 2021, 59% dos entrevistados afirmaram ter começado a apostar há menos de um ano. Esse período coincide com os meses de isolamento social da pandemia, momento em os torcedores estavam impedidos de irem aos estádios torcer por seus times favoritos, e ao mesmo tempo, com uma maior disponibilidade para acompanhar os jogos de diferentes campeonatos. O boom das apostas esportivas tornou a prática muito mais conhecida e hoje não há fã de esportes que não conheça o significado de sport bet.

A mesma pesquisa, avaliou o comportamento dos brasileiros quando o assunto é sport bet, e apontou o futebol como o esporte mais apostado de todos, presente em 81% das respostas dos entrevistados. Em segundo lugar vem o basquete citado por 33% dos apostadores, e logo depois os e-sports, com 29% de adeptos. Outros esportes também aparecem na rotina de apostas dos brasileiros, como por exemplo MMA, vôlei, boxe, tênis e até mesmo futebol americano. Existem muitas modalidades abertas para apostas, com variadas possibilidades de estratégias, então porque a maioria dos apostadores se restringe apenas ao futebol?

Se você pretende começar a apostar fora da caixa e elevar o seu nível no universo do sport bet, o terceiro colocado da pesquisa acima é um bom exemplo de investimento misturado à diversão, as apostas em e-sports podem trazer alta rentabilidade, e porque não, entretenimento, ainda mais se você é um dos milhões de brasileiros apaixonados por videogame. Mas, afinal, o que exatamente são e-sports? Todo jogo de videogame pode ser enquadrado nessa categoria? Não. Os jogos que fazem parte dos e-sports devem ser jogados em consoles ou computadores por equipes profissionais. Ou seja, esse tipo de jogo é disputado por equipes de jogadores que competem entre si em campeonatos ao redor do mundo. Existem torneios de e-sports o ano todo, em categorias regionais, nacionais e internacionais. Esse é um mercado que vem crescendo cada vez mais ao longo dos anos, e hoje já possui faturamentos maiores do que a indústria do cinema e da música, se tornado o segundo business mais lucrativo do entretenimento, ficando atrás apenas da televisão.

O universo do e-sport é atrativo e cheio de possibilidades para apostas, mas se tratando de apostas esportivas, existem ainda outros campos que podem ser explorados. Você já imaginou apostar em dardos? Ou ciclismo? Ou até mesmo sinuca? Se você gosta de um esporte diferente e está por dentro do que acontece nos principais campeonatos do mundo, essa é uma boa alternativa para diversificar suas apostas. Se por outro lado, você não conhece nada sobre o universo desses esportes, não pense que isso significa que terá que ficar de fora. Os maiores especialistas em sport bet do mundo afirmam que não é necessário conhecer profundamente um esporte e suas regras para apostar, uma vez que a verdadeira questão em jogo é a probabilidade.

Quem tem um time do coração sabe que é difícil separar a razão da emoção na hora de apostar. Quando o assunto é futebol, a paixão sempre fala mais alto e a tendência natural é acreditar que o seu time favorito vai levar a melhor. Essa atitude pode prejudicar suas apostas, uma vez que a probabilidade real é que seu time não tenha 100% de vitórias em todas as partidas, por isso, para não sofrer com uma possível traição ao seu manto sagrado, apostar em esporte com menos envolvimento emocional pode ser uma boa saída e oportunidade de olhar para as apostas esportivas com mais frieza e estratégia.