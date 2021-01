Todo Estado de São Paulo vai pra fase vermelha à noite

Após Estadão- O Estado de São Paulo deverá ter regras mais duras de isolamento social durante os finais de semana e todas as noites. A ideia é que a partir da noite desta sexta-feira, 22, o Estado inteiro entre na fase vermelha. O anúncio está programado para ocorrer em coletiva do governador João Doria/PSDB no Palácio dos Bandeirantes e deve incluir os feriados, como o da próxima segunda-feira, 25, aniversário da capital paulista. A medida restritiva também se repetirá em outros finais de semana, de dia e de noite.

A vacinação começou na região esta quinta-feira, mas os novos casos alcançaram o patamar do pior momento da pandemia.

Conforme o novo planejamento, após os finais de semanas e feriados, as regiões retornarão para as fases em que se encontravam. Ou seja, quem estava na laranja, volta para a laranja, por exemplo. A nova estratégia, porém, também prevê o fechamento de bares, restaurantes e de todos os serviços que não são considerados essenciais depois das 20h, todos os dias, de segunda-feira à sexta-feira, uma espécie de “toque de recolher” contra a covid-19. Nesse desenho, as regiões do Estado poderão ter uma fase durante o dia, até 20h, e outra, a vermelha, à noite.

A medida tem por objetivo primordial evitar o estrangulamento da rede pública de saúde por causa do aumento do número de casos de covid-19. A fase vermelha é a mais restritiva do Plano São Paulo de combate à covid-19: bares, restaurantes, comércio, parques, shoppings vão ser fechados nos finais de semana.