(Reuters) – O Estado de São Paulo espera receber na quarta-feira insumos da chinesa Sinovac Biotech Ltd para a produção local de 8,6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, informou o governo estadual em comunicado neste domingo.

Os insumos estão no aeroporto de Pequim aguardando liberação e serão usados pelo Instituto Butantan, de São Paulo, que tem parceria com a Sinovac para produzir as vacinas no Brasil.