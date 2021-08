SP passa 85% de vacinados com uma dose contra a Covid

O Estado de São Paulo ultrapassou nesta terça-feira (10) a marca de 85% da população acima de 18 anos de idade vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o deputado Edmir Chedid (DEM), membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Alesp), este número corresponde a mais de 30 milhões de pessoas.

O parlamentar explicou que, além disso, 33% dos adultos possui esquema vacinal completo, totalizando 11,9 milhões de pessoas com a proteção garantida. “No total, mais de 40,9 milhões de doses já foram aplicadas nos 645 municípios do Estado, sendo 28,9 milhões de primeira dose, 10,7 milhões de segunda e 1,1 milhão em dose única”, complementou.

São Paulo é o Estado que mais vacina no Brasil em números absolutos e ainda o que mais tem pessoas com o esquema vacinal completo, ou seja, primeira e segunda doses aplicadas. “Considerando-se as estatísticas gerais de população, independentemente da faixa etária, 65% tem ao menos uma dose e 25,7% concluiu o esquema vacinal”, disse Edmir Chedid.

Na ocasião, o parlamentar lembrou que o Estado divulga com transparência as estatísticas da campanha de imunização pelo portal Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/). “Nele, o ‘vacinômetro’ aponta quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda doses da vacina, além da dose única, inclusive com dados por municípios”, concluiu.

Vacina Já

O cronograma de vacinação dos públicos-alvo da campanha está disponível no site Vacina Já: https://vacinaja.sp.gov.br/. Quem faz parte dos públicos-alvo da campanha pode realizar um pré-cadastro. O preenchimento do formulário leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação.

Há também a possibilidade de agendamento pelo Whatsapp (há um assistente virtual que oferece informações necessárias ao pré-cadastro). O chatbot oferece informações confiáveis sobre o programa de imunização estadual, incluindo o calendário de vacinação atualizado, dados sobre o Plano São Paulo e tira-dúvidas sobre o coronavírus.