SP lança programa de apoio ao esporte Paralímpico

O Paradens, criado em 2021 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Estado de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, busca entender e contribuir na estruturação do esporte paralímpico no Estado de São Paulo, em conjunto com a comunidade do paradesporto imbuídos no desenvolvimento de um esporte forte e para todos.

O projeto visa fomentar e incentivar o esporte paralímpico por meio de uma iniciativa inovadora com a criação de um mapeamento do estado, no qual se poderá pesquisar sobre a prática de modalidades, locais de treino na sua região e oferecendo suporte e capacitação técnica aos profissionais.

O Paradens é constituído de duas etapas:

HOMOLOGAÇÃO

O Paradens está mapeando entidades de todo estado de São Paulo que tenham prática de paradesporto, a fim de homologá-las através de parâmetros e relatórios previamente definidos. Desse modo, ajudando a legitimar estas entidades, operando visitas e estudando o seu funcionamento, necessidades e operações.

As entidades homologadas receberão acompanhamento contínuo do Paradens.

Lhe convidamos a fazer o processo de homologação de sua entidade através do link – https://paradens.com.br/homologacao/ – ou entrando em contato com nossa equipe através do e-mail [email protected] .

CAPACITAÇÃO

O Paradens também oferece capacitação no esporte paralímpico em sua região. Neste ano serão realizados encontros em 9 cidades do estado de São Paulo, divididas nas oito regiões esportivas, além da cidade de São Paulo.

Essa fase tem como objetivo descentralizar o conhecimento e levar a oportunidade de conhecer o esporte paralímpico a todas as regiões do estado de São Paulo.

Já estão abertas as inscrições para capacitação nas modalidades de bocha, goalbal, natação e vôlei sentado. O curso de capacitação tem duração de quatro dias com atividades teórico-práticas para os 50 primeiros inscritos.

Pré-requisitos para participar:

●Ser professor de Educação Física com comprovação por meio do CREF ou Diploma.

●Ser estudante de Educação Física do último ano de graduação apresentando comprovante de matrícula.

●Ser professor da rede pública ou privada de ensino não formados em Educação Física, mas que atuam em aulas com conteúdo esportivo com comprovação das aulas ministradas.

●Realizar o curso EAD MOVIMENTO PARALÍMPICO: FUNDAMENTOS BÁSICOS DO ESPORTE.

Para a seleção dos participantes, além dos pré-requisitos acima, também será considerada a ordem de chegada para as inscrições. O curso tem 50 vagas disponíveis. Para se inscrever acesse: https://capacitacao.paradens.com.br/