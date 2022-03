Um engavetamento envolvendo pelo menos três carros foi registrado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) na manhã desta terça-feira, em Americana, por volta das 7h.

Não houve vítimas graves. De acordo com a Polícia Rodoviária, apenas uma mulher sofreu escoriações leves. O acidente aconteceu sentido Piracicaba, na altura do bairro Machadinho, e causou bastante lentidão no trânsito.