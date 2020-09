Sozinho, roubou R$200 mil de uma farmácia no centro de Americana

Foto Evandro Gonçalves / Policial Padrão

Uma farmácia na Rua Cândido Cruz, no centro de Americana, foi roubada nesta terça-feira.

O funcionário do local afirmou que estava aguardando um outro funcionário para que fizessem a abertura dos malotes para fechamento. Quando um dos funcionários chego com o dinheiro, um homem armado chegou correndo pedindo para que tudo fosse jogado no chão. Os funcionários obedeceram o ladrão, que fugiu pela Rua Washington Luiz. Segundo eles, o indivíduo levou aproximadamente R$200 mil.

De acordo com os dois funcionários, eles tentaram correr atrás do criminoso, mas não o alcançaram. Uma testemunha afirmou que o indivíduo entrou em um Ford Ká branco e que conseguiu anotar as placas do veículo.

A polícia militar conseguiu encontrar o veículo 1:30h após o roubo e verificou que tratava-se de um produto de furto. O carro foi devolvido ao dono e os suspeito não foram encontrados.

Com informações Policial Padrão