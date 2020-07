Sosu finaliza três sarjetões na Rua José Moreno

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana concluiu, nesta sexta-feira (10), a construção de três sarjetões na Rua José Moreno, região do bairro Jardim Alvorada. As melhorias implantadas vão ajudar no escoamento de águas, trânsito e conservação das vias públicas.

Este ano, a prefeitura executou as obras de pavimentação asfáltica na Rua José Moreno. Foram 2.450 metros quadrados de via pavimentada, com investimentos de R$ 270 mil, recursos provenientes do Fundo Municipal de Trânsito, de acordo com a Secretaria de Obras.