Sosu da um tapa na esquina Raphael Vitta Gonçalves Dias

A equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana executou, na manhã desta terça-feira (15), a troca de solo e de base do pavimento na Avenida Raphael Vitta com Rua Gonçalves Dias. O reparo no local foi necessário para regularizar o asfalto, que apresentou problemas devido à umidade.

Nesta terça-feira, outras vias da cidade recebem melhorias. De acordo com o cronograma de trabalho, a Sosu executa a Operação Tapa-Buracos nas Ruas Zaire, Canadá, Paineiras, Avenida de Cillo com Dr. Angelino Sanches, Joaquim Boer com Avenida Unitika, Avenida Comendador Lisio Bertone, Rua Pernambuco com José Bonifácio, Rua do Eletricista, Rua Valentim Feltrin com Natal Minarello, Pernambuco, entre outros locais.